Elindult a visszaszámlálás, már csak ötöt kell aludni és jövő csütörtökön Romániában útjára indul a labda a női junior Európa-bajnokságon. Fiatal koruk ellenére a magyar csapat tagjai már jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, két évvel ezelőtt megnyerték az ifjúsági Európa-bajnokságot, tavaly pedig világbajnoki bronzérmet szereztek. És bizony ezúttal is vérmes reményekkel utaznak a kontinenstornára. A felkészülés részeként múlt héten házigazdái voltak Dabason a Négy Nemzet Tornának, amelyen megmérkőztek Észak-Macedónia és Hollandia korosztályosaival, valamint az Egyesült Államok felnőtt csapatával, mindhárom mérkőzésüket magabiztosan megnyerve végeztek az élen.

A három mérkőzésen a Kisvárda Master Good SE frissen igazolt játékosai közül négyen is pályára léptek nemzeti csapatunk mezében, Makó Zoé, Gém Léna, Kovalcsik Bianka és Szabó Lili összesen huszonhét góllal járult hozzá válogatottunk eredményes szerepléséhez.

– Elég nagy volt a mozgás az elmúlt hónapokban, szerettünk volna minél több játékost kipróbálni, minél többeknek lehetőséget adni – kezdte Szilágyi Zoltán, aki szeptemberben vette át a csapat irányítását. A szakember elmondta, hogy elmúlt tíz hónapban rendszeresen találkoztak, és az edzőmeccseknek sem voltak híján. – Részt vettünk tornákon, például Spanyolországban is jártunk, ahol a házigazdák korosztályos csapatával mérkőztünk meg. Az együttes magja állandó, de vannak olyan posztok, ahol számos játékost néztünk meg. Jól összekovácsolódott csapatról beszélünk, amelynek valamelyest az érettségi időszak megnehezítette a felkészülését; emiatt nem sok olyan edzésünk volt, amikor teljes létszámmal dolgozhattunk. Ezzel persze nincs semmi baj, alkalmazkodtunk a helyzethez.

A dabasi torna után Szilágyi Zoltán kihirdette utazó keretét, amelynek mind a négy kisvárdai játékos a tagja.

– Alig ért véget a bajnokság, szinte máris elkezdtük a közös munkát, egy-két napos szüneteket közbe iktatva három hete, napi két edzéssel készülünk az Európa-bajnokságra. Ez a csapat sok nagy csatát és sok szép sikert megélt már együtt, ezúttal is éremért utazunk – szögezte le határozottan Kovalcsik Bianka. – Bár nehéz a sorsolásunk (a magyar válogatott Franciaországgal, Szerbiával és Norvégiával került egy csoportba – a szerk.), de képesnek tartom magunkat arra, hogy pályára lépjünk a torna utolsó mérkőzésén. Két éve nyertünk, most is szeretnénk a dobogó legfelső fokára állni – tette még hozzá.

– A felkészülés elején sokat kondiztunk, aztán jöttek a taktikai jellegű edzések, úgy érzem sikerült jól felkészülnünk, mindenki tudja a dolgát. Ugyan kemény négyesbe kerültünk, csoportelsőként szeretnénk továbbjutni, célunk pedig az aranyérem – fogalmazott Gém Léna.

A Kisvárda frissen igazolt beállója, Szabó Lili sem kertelt, azt mondta, hogy ez a csapat van annyira érett, hogy képes elhódítani az Európa-bajnoki címet. Ezen a véleményen van Makó Zoé is, aki annak ellenére, hogy folyamatosan kerettag volt, először vesz részt világversenyen.

– Van bennem egy kis drukk, de ismerjük annyira egymást, hogy a lányok átsegítsenek az esetlegesen adódó nehézségeken – mondta a Kisvárda fiatal balszélsője.

A magyar válogatott, jövő csütörtökön Franciaország ellen kezdi meg a csoportküzdelmeket.