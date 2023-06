Levelek bizonyított az elmúlt években, hogy bármilyen szituációban képes megrendezni nemzetközi jetski versenyt, így nem meglepetés, hogy idén is itt rendezik meg az UIM-ABP Európa-bajnokság nyitó viadalát és a junior világbajnokságot.

A versenyzők a pénteken rajtoló és vasárnap záruló Magyar Nagydíjon 11 Európa-bajnoki, valamint 2 világbajnoki kategóriában mérik össze tudásukat és sebességüket.

– Nagyon várjuk a Magyar Nagydíjt, noha az előrejelzés rossz időjárást mutat. Reméljük azért, hogy ez nem lesz olyan mértékű, mint két évvel ezelőtt, amikor egy vihar elvitte a teljes depót és átrendezte a versenypályát – mondta el lapunknak Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetség elnöke. – Olyan előkészületeket teszünk, hogy ha a viharjelzés megérkezik, gyorsan reagálhassunk. Az építőcsapatunk már múlt péntek óta dolgozik a helyszínen. Az Európa-bajnokság időpontját egyébként speciálissá teszi, hogy múlt héten volt a világbajnokság első futama Olaszországban, Szardínia szigetén, két héttel az Európa-bajnoki versenyünket követően pedig Litvániában lesz az Eb második, záróversenye. Ez sokaktól nagy logisztikai munkát igényel.

A magyar keretet húsz versenyző alkotja, vannak köztük olyanok, akik több kategóriában is megméretik magukat hétvégén. Így tesz a nyíregyházi, 16 éves Jászai Csongor is (Ski GP1, GP2, GP3), aki az említett, szardíniai versenyen is vízre szállt és ott is remekül szerepelt.

– A Magyar Nagydíjon kilenc hazai érmet remélek, tavaly is ennyit szereztünk – árulta el a sportvezető. – A junior világbajnokságon három medál összejöhet, az Európa-bajnokságon 16 versenyzőnk van a keretben, itt hat érmet várok. Nehéz a helyzet, mert egy garantált éremszerző kategóriánkat törölte a nemzetközi szövetség, ezzel két érem kiesik, más kategóriában kell helytállnunk. A nyíregyházi Jászai Csongor most a világbajnokságon harmadik lett, tőle akár két érmet is várhatunk, rajta kívül a Runaboutban is vannak jó versenyzőink, például Major Marcell, aki többszörös Európa-bajnok volt. Ő most feljebb lépett, ami azt jelenti, hogy száz lóerő helyett, háromszázötven lóerős versenygéppel kell megbirkóznia, de tőle is dobogót várhatunk. Sorolhatnám még, a lényeg, hogy az Európa-bajnokságon hat érmet mindenképpen szeretnénk begyűjteni.

Izgalomban és látványban nem lesz hiány, bízunk benne, hogy minél több magyar sportoló éremszerzésének örülhetünk Leveleken!

A magyar keret

Marvin Bohuslav, Cseke Mercédesz, Cseke Zsolt, Kasza György, Szabó Barnabás, Puskás Zekő, Jászai Csongor, Kacor Levente, Süli Csaba, Kéri Attila, Major Marcell, ifj. Komonyi Lajos, Kuchta Kristian, Szabó Gábor, Stefán Saláth, Mészáros Sándor, Leo Kete, Tomaz Kete, Balaska Márk, Sümegi Martin

Jetski Magyar Nagydíj, Levelek

Az Európa- és junior világbajnokság programja

Június 23. (péntek)

9.30-13.00: kötelező edzés és kvalifikáció

1. Ski GP3, 2. Ski juniors GP3.2 (világbajnokság), 3. Runabout GP4, 4. Ski GP4, 5. Runabout GP4 Ladies, 6. Ski juniors GP3.3 (világbajnokság), 7. Runabout GP4 juniors

14.00-16.30: kötelező edzés és kvalifikáció

8. Ski GP2, 9. Runabout GP2, 10. Ski Ladies GP1, 11. Ski GP1, 12. Runabout GP1, 13. Freestyle (edzés)

16.30-19.00: Moto 1 futamok

1. Ski GP3, 2. Ski juniors GP3.2 (világbajnokság), 3. Runabout GP4, 4. Ski GP4

Június 24. (szombat)

9.30-13.30: Moto 1 futamok

5. Runabout GP4 Ladies, 6. Ski juniors GP3.3 (világbajnokság), 7. Runabout GP4 juniors, 8. Ski GP2, 9. Runabout GP2, 10. Ski Ladies GP1, 11. Ski GP1, 12. Runabout GP1, 13. Freestyle (kvalifikáció)

14.30-19.00: Moto 2 futamok

1. Ski GP3, 2. Ski juniors GP3.2 (világbajnokság), 3. Runabout GP4, 4. Ski GP4, 5. Runabout GP4 Ladies, 6. Ski juniors GP3.3 (világbajnokság), 7. Runabout GP4 juniors, 8. Ski GP2

Június 25. (vasárnap)

9.30-13.00

Moto 2 futamok: 9. Runabout GP2, 10. Ski Ladies GP1, 11. Ski GP1, 12. Runabout GP1, 13. Freestyle (Moto 1)

Moto 3 futamok: 1. Ski GP3, 2. Ski juniors GP3.2 (világbajnokság)

14.00-19.00: Moto 3 futamok

3. Runabout GP4, 4. Ski GP4, 5. Runabout GP4 Ladies, 6. Ski juniors GP3.3 (világbajnokság), 7. Runabout GP4 juniors, 8. Ski GP2, 9. Runabout GP2, 10. Ski Ladies GP1, 11. Ski GP1, 12. Runabout GP1, 13. Freestyle (Moto 2)

19.30: díjkiosztó ünnepség