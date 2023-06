Folyamatosan változik az NB II.-es csapat kerete, amely próbál erősíteni, miután mint az közismert, mindössze osztályozón sikerült kivívnia a bennmaradást. A legújabb érkező egy jól ismert név a klub háza táján. Kesztyűs Barna a 2017-2018-as idényben 31 meccsen lépett pályára a Szpariban, és jó teljesítményének köszönhetően visszakerült Paksra, ahol az NB-I.-ben játszhatott, majd két évet futballozott a Honvédban, ahol 60 mérkőzésen lépett pályára. Egy évet ismét a paksiaknál töltött, az elmúlt idényben pedig a PMFC meghatározó embere volt, 37 találkozón szerepelt.

Ismerős közegbe tér vissza

- Nagyon motivált vagyok, jól éreztem magam Nyíregyházán, szerettünk itt élni, a kislányom is akkor született, mikor itt futballoztam. Sokat számított az NB-I.-ben töltött néhány év, a Honvéddal Magyar Kupát is nyertünk, a Pécsben egy egész szezont végig játszhattam. Sokkal tapasztaltabb lettem, ezeket szeretném a pályán is kamatoztatni, és a fiatalokat is segíteni – mondta Kesztyűs Barna.

Kesztyűs Barnának több mint száz NB-I.-es meccse van, és 1+1 éves szerződést kötött vele a Nyíregyháza Spartacus.

– Barna személyében sikerült egy kulcsposztra meghatározó játékost igazolni. A kiválasztásnál mindenképp sokat nyomott a latba, hogy a stabil, kiegyensúlyozott játéka mellett az emberi oldala is kifogástalan. Az sem elhanyagolható, hogy tudta, hogy hová jön, tisztában van azzal, hogy mit szeretnénk a jövőben – mondta Fekete Tivadar sportigazgató.