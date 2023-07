A Nyírbéltek KSE szurkolói nem akármilyen izgalmakat élhettek át tavaly májusban. Az akkor még a vármegyei másodosztály Gémtech csoportjában szerepelt egyesület nagyot hajrázott a bajnoki címért és az utolsó fordulóban a saját, 10–0-s győzelme mellett az addigi éllovas Csengersima pontvesztésének köszönhetően az élen zárt. A béltekiek a mögöttünk hagyott idényt már a vármegyei élvonalban töltötték, ahol úgy végeztek hetedik helyen, hogy az utolsó négy meccsüket elveszítették – lehetett volna ebből még szebb újoncidény.

Tripsánszki János és Ibrahima Sidibe, valamint Colon Luis Ramos

Forrás: egyesület

A klubnál így sem kell szégyenkezni az eredmények miatt, a vezetőség háttérben végzett munkájára pedig pláne büszkék lehetnek a Nyírbéltek szimpatizánsai.

Az már korábban biztossá vált, hogy a legutóbb Balkányban edzősködő Mirgai László veszi át a csapat irányítását. A kilenc távozó játékost ugyanennyi érkezővel pótolták, közülük a két legismertebb futballista a szerződését csütörtök este aláíró Ibrahima Sidibe és Colon Luis Ramos.

A rutinos labdarúgók a Debreceni VSC tagjaként többször is megnyerték a magyar bajnokságot és nemzetközi kupában is szerepeltek.

A korábbi hondurasi válogatott Ramos 2007-ben Nyíregyházán kezdte meg magyarországi pályafutását, a Szpari színeiben (két ízben) 42 tétmérkőzésen lépett pályára. A Transfermarkt adatai szerint 107 NB I.-es bajnokin 3 találatot és 8 gólpasszt jegyzett. Az NB II.-ben 28, az NB III.-ban 68 mérkőzésen játszott, a Borsod vármegyei élvonalban 23-szor (ebből két osztályozó), míg a Hajdú-Bihar vármegyei első osztályban 22-szer lépett pályára. A DVSC-vel a Liverpool, a Fiorentina és a Lyon ellen is játszott a Bajnokok Ligája 2008–2009-es kiírásában, egy évvel később pedig az Európa-liga főtáblás szakaszában is kapott lehetőséget.

Sidibe a Transfermarkt adatai szerint 161 NB I.-es bajnokin 59 találatot és 21 gólpasszt jegyzett. Az NB II.-ben 15 találkozón játszott és három gólt szerzett, míg az MLSZ adatbankja szerint a harmadosztályban 88 mérkőzésen lépett pályára és 31-szer talált be az ellenfelek kapujába. Az egy hónap híján 43 éves, szenegáli származású csatár 2020 óta magyar állampolgár is.

– Igor Bogdanovics és Sidibe Debrecenből ismerik egymást, előbbi Karcagon edzője is volt az új játékosunknak, Bogdanovics pedig korábban az új mesterünk, Mirgai László irányítása alatt futballozott Balkányban. Ők ketten jóban vannak, napi kapcsolatban állnak egymással. Így került képbe Sidibe és lényegében hozzá kapcsolódott Ramos is – beszélt lapunknak a jó nevű játékosok szerződtetéséről Tripsánszki János, az egyesület szakmai vezetője. – Kettejük jelenléte nagy változásokat hozhat a csapatba, hiszen a srácok hangulatához és motivációjához, valamint az edzések színvonalához is rengeteget hozzátesznek. Arról nem is beszélve, hogy látszik, nem most tanultak meg focizni.

A sportvezető az erősítések ellenére sem mondaná, hogy a Nyírbéltek a bajnoki cím legfőbb várományosává lépett elő.

– Az előző idényben a hetedik helyen végeztünk, szeretnénk a következő bajnokságot is a tabella első felében befejezni – árulta el.

Névjegy

Ibrahima Sidibe

Születési idő: 1980. augusztus 10.

Születési hely: Nguidile (Szenegál)

Posztja: csatár

Korábbi magyar csapatai: DVSC (2005-2008, 2012-2016), DEAC (2018-2020, 2021-2022), Karca (2022).

Legnagyobb sikerei Magyarországon: magyar bajnok 3x (2005–2006, 2006–2007, 2013–2014), Magyar Kupa-győztes (2012–2013)

Névjegy

Colon Luis Ramos

Születési idő: 1985. április 11.

Születési hely: San Pedro Sula (Honduras)

Posztja: védekező középpályás

Korábbi magyar csapatai: Nyíregyháza Spartacus (2007-2009, 2015-2016), DVSC (2009-2012, 2013), Kecskemét (2012-2013), DEAC (2018-2020), Füzesgyarmat (2020-2021), Cigánd (2021-2022), Hajdúböszörmény (2022-2023)

Legnagyobb sikerei Magyarországon: magyar bajnok 2x (2009-2010, 2011-2012), Magyar Kupa-győztes 3x (2009-2010, 2011-2012, 2012-2013)