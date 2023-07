Nyolc év után távozott a debreceni férfi futsalcsapat éléről Elek Gergő. A szakember a következő szezonban már a Nyírbátornál bizonyíthat.

Elismert szakember érkezett

– Alapjában véve a futsal karrierem az abszolút a DEAC-hoz köt – kezdte bemutatkozását megkeresésünkre Elek Gergő. – Játékoskoromban az NB II.-ben és az NB I.-ben is a DEAC-nál játszottam, nem mellékesen tősgyökeres debreceni vagyok, ott éltem le az eddigi életem, habár Nyíradonyban és Nyírlugoson is megfordultam érintőlegesen, de az nagypályás labdarúgás volt. Viszonylag korán, már a játékos pályafutásom közben jött a lehetőség, hogy az edzősködésben is kipróbáljam magam, ekkor másodosztályú volt a DEAC, ahol először másod, majd később vezetőedző lettem. Az ott töltött időszakban elég szép ívet írt le a csapat fejlődése, előbb feljutottunk az első osztályba, ahol megragadtunk, majd folyamatosan évről évre fejlődtünk. Ennek volt a csúcspontja a 2021-2022-es idény, amikor bronzérmet szereztünk a bajnokságban és ezüstöt a kupában. Remek időszak volt, de eljött az ideje a váltásnak, és remélem, hogy egy hasonlóan sikeres, sőt inkább úgy fogalmaznék, hogy egy hasonlóan felfelé ívelő munkát tudok majd elvégezni Nyírbátorban is.

Teljesen új vizekre evez

Gergőt – akit egyébként a 2021-2022-es szezonban az év edzőjének választottak –, minden a Hajdúsághoz köti, ám végül igent mondott Baksa Csaba felkérésének.

– Az előző idény során viszonylag hamar nyilvánvalóvá vált, hogy távozni fogok a DEAC-tól – ecsetelte a Nyírbátorhoz való kerülésének történetét a szakember. – Baksa Csaba megkeresett, aztán hosszas tárgyalásokat követően megállapodtunk. Azért az én életemben is egy teljesen új dolog az, hogy egy olyan pozíciót fogadjak el, amely elszólít az otthonomtól. Tudni érdemes rólam, hogy én hivatásos katonaként tengetem a mindennapjaim, így napközben Debrecenben szolgálok, éppen ezért hoztam meg nehezen a döntést, de végül csak megegyeztünk.

Érdekesség, hogy a Nyírbátor keretében akadnak olyanok, akik korábban a DEAC-ban szerepeltek, elég csak Szentes-Bíró Tamásra gondolni. Mint ismert, a Bátor magabiztosan maradt benn az élvonalban, így a következő idénynek már az előrelépés céljával vág neki.

A kitűzött cél az előrelépés

– A konkrét célokat nyilvánvalóan a vezetőség határozza meg – tért ki a tréner a soron következő szezonra. – Nincs különösebb elvárás a helyezést illetően, ellenben a cél az, hogy jobban szerepeljünk, mint tavaly. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen sikerülhet, éppen ezért elég korán elkezdtük a felkészülést, egészen pontosan június 26-án, úgyhogy már van rálátásom arra, hogy milyen játékoskerettel fogok dolgozni. Kifejezetten jó az arány az idősebb, rutinosabb és a fiatal labdarúgók között. Vannak olyan 2003-as és 2004-es születésű srácok, akik már most meghatározó tagjai a keretnek. Azt hiszem, hogy az előrelépés lehetősége egyértelműen benne van ebben a csapatban. Az eddig elvégzett munkából azt a következtetést tudom levonni, hogy a játékosok kifejezetten vevők az új dolgokra, én pedig egy olyan edző vagyok, aki nem a legegyszerűbb taktikát és dolgokat kéri, hanem azt szeretem, ha gondolkodnak a futsalosaim és a bonyolultabb dolgokat is képesek megoldani, mert szerintem éppen az az, amivel érvényesülni lehet a mai magyar NB I.-ben.