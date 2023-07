A Nyíregyházi Sportcentrum büszke lehet az Atlétikai Magyar Bajnokságon részt vett sportolóira. Boros Bence 100 méter síkfutásban, Szikszai Róbert diszkoszvetésben, Tóth Balázs súlylökésben, míg Helebrandt Máté 1500 méter gyaloglásban szerzett országos bajnoki címet, a diszkoszvető Kerekes Dóra ezüstéremmel tért haza, K. Szabó Gabriella 800 méteren lett második, a hármasugró Nyisztor Petra harmadik helyen végzett.

– Büszkén mondhatom, hogy Nyíregyházán sportol Magyarország leggyorsabb futója, leggyorsabb gyaloglója, valamint két legerősebb embere – mondta a sportcentrum atlétikai szakágvezetője, Vas László az egyesület keddi sajtótájékoztatóján. – Ami a Nyíregyházi Sportcentrum egész teljesítményét illet, egyik szemem sír, a másik nevet. Ugyanannyi érem született, mint tavaly, ezúttal összességében picit fényesebbek. Viszont bíztam még egy-két aranyéremben, hiszen Kerekes Dóra ezüstje és Nyisztor Petra bronza arany is lehetett volna, valamint nem sikerült dobogón végeznie Bakosi Péternek, aki évekig uralta a magasugró mezőnyt.

Az ob különlegessége volt, hogy az augusztusi világbajnokságra készült Nemzeti Atlétikai Központ adott neki otthont.

– Mondo-borítással Magyarországon eddig nem találkozhattunk. Keményebb a pálya és gyorsabb is, ami segít a jobb eredmények elérésében – mondta el Boros Bence.

– A hangulathoz csak hozzáadott, hogy ilyen hatalmas létesítményben rendezték a bajnokságot – tette hozzá Tóth Balázs. – Rengeteg néző jött ki a versenyekre. Nagyon jól elkészített a pálya. Én a súlylökő körről tudok nyilatkozni, ami gyors, viszont nem csúszik, nagy eredményeket lehet itt elérni.

Helebrandt Máté egyéni csúccsal nyerte meg a számát. Mint Vas László fogalmazott, Mátét legfőbb riválisa, Venyercsán Bence futva sem érte utol – a BHSE atlétáját az utolsó előtti körben kizárták.

– Május végétől csak a vb-re koncentráltunk, így az országos bajnokságra nem kifejezetten készültünk, ezért nem is sejtettem, hogy egyéni csúcs közeli állapotban vagyok – mondta el Helebrandt Máté. – Talán a körülmények ennyit számítanak, hiszen olyan volt, mintha világversenyen szerepelnénk, márpedig én azokon mindig jobban teljesítek. Jól halad a felkészülésem. Ha húsz kilométeren is felkerülök a világranglistára, akkor nem biztos, hogy a vb-n harmincöt kilométeren indulok, mivel az olimpián is húsz kilométer lesz, vagyis logikus lenne, ha azon versenyeznék.

A sajtótájékoztatónak nem csak az országos bajnokság volt az apropója, hanem az augusztus 8-án rajtoló, kínai Csengduban rendezendő Universiade is, amin Tóth Balázs – a saját teljesítménye mellett – a Nyíregyházi Egyetem segítségével indulhat.

– Büszkén mondhatjuk, hogy azok az érmes sportolók, akik itt ülnek, jelenlegi, vagy korábbi hallgatói az egyetemünknek – fogalmazott Halkóné Dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja. – Sportösztöndíjat alapítottunk annak érdekében, hogy a világversenyeken induló hallgatóinkat támogatáshoz juttassuk, jelen esetben Tóth Balázs, harmadéves sportszervező hallgatónkat is jelentős összeggel támogatjuk.

Dr. Vajda Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet igazgatója hozzátette, a Nyíregyházi Egyetem életében történelmi esemény, hogy Balázs személyében először versenyez valaki Universiadén úgy, hogy az egyetem támogatásával indul.

Az Egyetemi Világjátékokon részt vesz K. Szabó Gabriella is – ő a Budapesti Gazdasági Egyetemet képviseli – és előtte az U23-as Európa-bajnokságon is megméreti magát Finnországban. Jövő kedden rendezik a Gyulai István Memorialt, amin Tóth Balázs és Szikszai Róbert is versenyez. Az NYSC-nél is a budapesti világbajnokság az év fő versenye. Vas László elmondta, hogy információ szerint Tóth Balázst is benevezik, jól sikerült kínai versennyel biztosíthatja helyét. Szikszai Róbert és Helebrandt Máté minden bizonnyal ott lesz a vb-n, valamint Boros Bence is, aki a 4x100-as magyar váltó tagjaként futhat.

– Én huszonhatodik helyen állok a világranglistán, a harmincnyolcból már szerintem nem eshetek ki – vélekedett Szikszai Róbert. – Múlt héten volt egy kisebb sérülésem, amivel nehezen tudtam fordulni. Jobb lett volna 63-64 métert dobni, így még kicsit várni kell, hogy biztos legyen az indulásom, de nem izgulok.

Atlétikai versenyből tehát nem lesz hiány a következő hetekben sem, bízunk benne, hogy minél szebb nyíregyházi eredményekről számolhatunk be.