Múlt vasárnap bombaként robbant a hír, miszerint az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool szerződtette a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot. A 19-szeres angol bajnok, 6-szoros BEK/Bajnokok Ligája-győztes klub 70 millió eurót fizetett az RB Leipzignak a 22 éves futballista játékjogáért, aki ezzel a Pool valaha volt harmadik legdrágább igazolásává és minden idők legértékesebb magyar labdarúgójává vált.

Itthon nem csak a sportsajtó, a teljes média ezzel a transzferrel foglalkozik az elmúlt napokban, ez az a hír, ami azok számára is érdekes, akik egyébként nem követik a sportágat. Képzelhetjük, mit élhet át egy magyar Liverpool-szurkoló.

– Hihetetlen nagy öröm, hogy magyar játékos ekkora összegért és vélhetően meghatározó játékosnak igazol egy olyan nagy múltú klubhoz, mint a Liverpool – mondta el lapunknak a nyíregyházi Gerda Zalán, aki a Magyar Liverpool Szurkolók Facebook-csoport vezetője. A három éve alakult közösségnek több mint négyezer tagja van, ők napi szinten tájékoztatják egymást a csapatot érintő legfontosabb hírekről – természetesen itt is minden Szoboszlai leigazolásáról szól az utóbbi időben.

– Múlt csütörtök déltől kezdődtek el a pletykák, pénteken a tárgyalások – folytatta. – Az egyik társam észrevette, hogy csütörtökön egy magánrepülőgép Magyarországról felszállt és közvetlenül Liverpoolba ment. Akkor már találgattunk, hogy vajon Dominiké lehet-e az. Nagyon bíztunk benne, hogy tényleg sikerül az átigazolás és nem csak álmodunk.

Noha a Lipcse is topklubbá vált az elmúlt években, a Liverpool – és sokak szerint az angol bajnokság is – eggyel magasabb polcon helyezkedik el. Vajon, milyen szerepet szánnak a fiatal magyarnak egy ilyen patinás klubnál?

Gerda Zalán (balra) a keresztapjával egy Liverpool-mérkőzésen

Forrás: magánarchívum

– Az átigazolás összegén és Dominik eddigi teljesítményén látszik, hogy ez megfontolt átigazolás volt a csapattól – vélekedett Zalán. – A Liverpoolnak nagyon kellett egy középpályás, azt hiszem, az ő személyében megvan a megfelelő embert. Még mindig csak huszonkét éves, építhető, európai szinten is nagy tehetség, a korosztálya egyik legjobb játékosa. Ezzel a klubváltással tovább fejlődhet, folytatódhat az eddig is felfelé ívelő karrierje. Az angol szurkolóktól is csak pozitív véleményeket olvastam, nagy szeretettel fogadják és várják, hogy mit nyújt majd a magyar válogatott játékos. A csapat éppen átalakuláson megy keresztül, új játékrendszert alkalmaz, amiben Dominik több poszton is bevethető: támadó középpályásként, szélsőként, visszahúzott középpályásként is képes játszani. Emiatt Dominik nagy segítségére lehet a Liverpoolnak. Persze, fel kell még vennie a Premier League ritmusát, minél előbb meg kell szoknia a közeget, a várost, de hosszútávon kifizetődő átigazolás lesz.

Az sem utolsó szempont, hogy Szoboszlai olyan szakember kezei alatt fejlődhet tovább mint Jürgen Klopp. A játékos és az edző kölcsönösen jókat nyilatkoztak egymásról. Zalán szerint a német mesternél meglesz az eredménye annak, ha Dominik olyan alázatos lesz, mint eddig.

Várjuk tehát, hogy Szoboszlai Dominiktól fantasztikus meccseket lássunk a világ egyik legnagyobb klubjánál. Mondani sem kell, Zalán is erre vágyik.

– Most már nehéz lesz Magyarországról jegyirodán keresztül Liverpool-meccsre menni, hiszen megnő az érdeklődés, de mindenképpen szeretnék minél hamarabb eljutni és élőben látni Dominikot vörösben játszani!