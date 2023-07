Hazai pályán, rengeteg szurkoló támogatása mellett küzdhettek meg a spártaiak azért, hogy bejussanak a Divízió I-es amerikaifutball-bajnokság döntőjébe. Ám a szintén jó szériában érkező Dabas Sparks egyáltalán nem ígérkezett könnyű ellenfélnek.

A szikrák nyitó drive-ja ugyan nem volt eredményes, de a védelem megszerezte az első pontokat, miután Tóth Gábort Ferentzi Márk tudta szerelni az end zone-ban. Safety: 0-2. Ezt követően ismét jöhetett a Sparks, de Varga János megszerezte Turcsány Bálint átadását. Ezt kihasználva Salga Zsolt elkapásával és kétpontosával fordítottak a szabolcsiak (8-2). A második negyed is remekült indult a hazaiaknak, hiszen Katona Tibor szedte ki Turcsány kezéből a labdát, amire Szolanics Gábor vetődött rá először. Újabb szépen felépített drive-ot vezetett a hazai gárda, aminek a végén Tóth futott TD-t, majd Salga másodjára is értékesítette a kétpontost (16-2). Jó úton haladtak a spártaiak, de a Sparks tudta tartani a lépést, és Kosztolányi Máté elkapásával faragtak a hátrányukon (16-8). A Leveleknek bőven volt még lehetősége arra, hogy visszaszerezze két labdabirtoklásnyi előnyét, de nem sikerült ezt megtennie. Kosztolányi interceptionje zárta le az első félidőt.

A folytatás nagy küzdelmet hozott a két együttes között. A hazai támadósor döcögősen haladt, Tóth passzára Tóbi Ádám csapott le és ezután jó helyzetbe kerültek a vendégek. Bodnár Levente kiváló teljesítménye viszont megakadályozta a TD-t kétszer is, így mindössze egy Bíró Krisztián mezőnygól jött össze a szikráknak (16-11). A Dabas kezdte egyre jobban érezni, hogy a győzelmet is megszerezheti, főleg miután Garajszki Gergő kiszedte Tóth kezéből a disznóbőrt, majd fel is szedte azt a földről a negyedik negyed elején. Bár a Spartans-defense kitett magáért ismét, ezúttal Kosztolányi újabb elkapott TD-jét nem tudta megakadályozni. Ezután Szendi Gábor értékesítette a kétpontost (16-19). Volt még ideje a hazai gárdának arra, hogy fordítson, ráadásul Verebélyi Dávid és Konkoly Péter elkapásai segítették is az előrehaladást, de a Dabas védelme kitartott. Végül a vendégeknek sikerült kihúzniuk a végéig és 19-16-ra megnyerték a találkozót, így ők mehettek a Pannon Bowlba.

– Ezt a meccset saját magunknak tettük nehézzé – értékelt dr. Szépe József csapatvezető. – Szerintem már az első félidőben kezdett elmenni a hajó, mert nagyon sok kidolgozott helyzetünk maradt kihasználatlanul. Támadásban azokat a dolgokat, amiket eddig meg tudunk csinálni, most egyszerűen nem sikerült végrehajtanunk. Most a defense-t tudnám kiemelni, amely sokszor meccsben tudott minket tartani. Viszont nagyon büszke vagyok arra az erkölcsi tartásra, amit a csapat az egész szezonban mutatott, mivel semmilyen mélyponton nem torpantak meg a srácok. Amit lehetett, mi ebből az idényből kihoztuk. Sajnos, most a Dabasnak jobban jött ki a lépés.

A Levelek Spartans-nak ezzel a vereséggel véget ért az idénye és története első Divízió I-es idényében a harmadik helyen végzett.

Spartans – Dabas Sparks 16-19 (8-2, 8-6, 0-3, 0-8)

Pontszerzők: Salga Zsolt, Tóth Gábor 1-1 TD, Salga Zsolt 2 PAT, illetve Kosztolányi Máté 2 TD, Bíró Krisztián 1 FG, Ferentzi Márk 1 S, Szendi Gábor 1 PAT.