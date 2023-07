Két évvel ezelőtt már járt a Kisvárda Master Good az ausztriai Söchauban, ahol 2021. július 15-én játszott az izraeli Hapoel Petah Tikvával, és 0–2-ről 3–2-re fordítva nyert. A vasárnapi kánikulában azzal az AEK Larnacával játszott a rétközi egylet, amellyel szemben 2–0-s előnyről 2–2-es döntetlent ért el egy éve. Úgyhogy a sok gól és a 2–0-s előny a jelek szerint kötelező kelléke ezeknek a mérkőzéseknek, és a csapat honlapjának beszámolója szerint izgalomból most sem volt hiány.

A magyar csapat irányított

Ezúttal azok kaptak lehetőséget, akik az első két edzőmeccsen kevesebbet játszottak, és meg is hálálták a bizalmat. Andreau öngóljával hamar vezetést szerzett a Várda, majd a játékrész folytatásában is inkább a magyar csapat alakított ki helyzeteket, aztán a második játékrész elején előbb Czékus Ádám talált a hálóba, ám les miatt nem adták meg a gólját, majd Milos Szpaszics emelt elsőre a kapusba, az onnan kipattanót azonban már a hálóba bombázta. A hajrára mindkét csapat sokat cserélt, a Kisvárda oldalán az utolsó negyedórára érkezett kilenc friss ember, közvetlenül azután, hogy az AEK Gyurcsó Ádám góljával szépített. Úgyhogy megint olyan forgatókönyv szerint nyert a vármegyei alakulat, mint a Topolya ellen, visszajelzésnek pedig arra is jó volt ez a mérkőzés, hogy beigazolódjon, a keret minden tagjára lehet számítani.

A vezetőség is elégedett

– Újabb mérkőzést nyertünk meg, és bár az edzőtáborokban játszott meccseken nem az eredmény az elsődleges cél, azért mindig jó nyerni. Elégedett vagyok, elsősorban azzal, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtunk adni. Ezúttal azok töltöttek a pályán kevesebb idő, akik az előző két itteni összecsapásunkon többet játszottak, és azt kell mondanom, hogy jól. Ők délelőtt nagyon kemény edzésen vettek részt, és ezúttal negyedórányi lehetőséghez jutottak. Összességében minden a tervek szerint alakult, még egy meccsünk van arra, hogy tovább csiszoljuk a csapatjátékunkat. Most az első félidőt is kontrolláltuk, jók voltunk támadásban. védekezésben és az átmenetekben egyaránt, de az is igaz, hogy a második félidő első negyedórájában teljesítettünk a legjobban, ekkor nagy önbizalommal futballoztunk, jól járattuk a labdát is – értékelte a vasárnap látottakat Milos Kruscsics vezetőedző.

Az edzőtáborozás során az utolsó mérkőzést szerdán játssza a Kisvárda Master Good, mégpedig az izraeli Maccabi Petah Tikva ellen.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

Kisvárda Master Good–AEK Larnaca 2–1 (1–0)

Söchau (Ausztria).

Kisvárda: Kovács (Petkovics) – Stefan, Szőr, Lippai, Navrátil, Makowski, Körmendi, Alic, Czékus, Ilievszki, Szpaszics. A 75. perctől: Petkovics – Kovacic, Jovicic, Széles, Cipetic, Lucas, Ötvös, Vida, Szpaszics, Mesanovic, Camaj.

Larnaca: Tumpasz – Katelarisz, Trikovszki, Ledes, Casas, Gama, Kaptoum (Kapszisz), Roberge, Andreou, Constanti, Ciorcisz. A 65. perctől: Tumpasz – Milicsevics, Lopes, Pons, Sanchez, Gyurcsó, Mamasz, Tomovics, Garcia Cabezali, Sol Ortiz, Faraj.

Gól: Andreou (öngól, 9.), Szpaszics (57.), illetve Gyurcsó (72.).