Június 24. és 28. között az olaszországi Follonica ad otthont a 2023-as RS Feva világbajnokságnak, ahol két nyíregyházi páros képviseli a magyar színeket.

Célpontban a világbajnokság

– Az előzetes nevezések alapján 211 páros vág neki a világbajnokságnak, köztük olyan nemzetek is, mint Új-Zéland vagy az Egyesült Arab Emirátusok – mondta el megkeresésünkre dr. Török László a Török Sailing vezetője. – A Kántor Dávid-Török Zsiga, illetve a Tilistyák Bence-Török Blanka duókkal indulunk. Naponta három futamot rendeznek, minden versenynapon érintettek vagyunk. A viadal első része a kvalifikáció, ezen rajtokban folyamatosan forgatják az egységeket, így lényegében mindenki összeméri az erejét mindenkivel. A kvalifikáció alapján sorolják be a csapatokat az arany, az ezüst és a bronzcsoportokba. Zsigáékat reálisan az ezüstcsoport elejébe várnám, de képesek lehetnek arra, hogy odaérjenek az aranycsoportba, ami egy elképesztően nagy siker lenne. A másik párosunk az első világbajnokságán indul, velük szemben nincsenek komoly elvárások, a cél, hogy élvezzék a vitorlázást, alakítsanak ki jó kapcsolatot a versenytársakkal és tapasztalják meg, hogy milyen is a tengeren versenyezni.

A vitorlázás eléggé összetett, hiszen számos hajóosztályban versengenek a sportág szerelmesei, amelyek közül van, ami szerepel az olimpia programjában is, de olyan is akad, ami konkrétan az utánpótlás-nevelésre szolgál.

– Mi az úgynevezett RS Feva hajóosztályban vitorlázunk – folytatta a szakvezető. – A Török Sailing a Földön, Vízen, Levegőben Alapítvány keretein belül működik. Az RS Feva egy 3,6 méter hosszú, kifejezetten az utánpótlás-nevelésre kifejlesztett kétszemélyes hajó, amely három vitorlával rendelkezik: nagyvitorla, orrvitorla és hátszeles vitorla. Magyarországon ez a második legnagyobb utánpótlás-nevelő osztály az Optimist után. A 2022-es idényben több mint harminc egység mérettette meg magát rendszeresen a hazai versenyrendszerben, de egyébként globálisan is nagyon elterjedt ez az osztály. A gyerekek általában olyan hét-nyolcéves korukban kezdenek el táborokban vitorlázni, az RS Feva pedig a tizennyolcadik életévükig biztosít számukra lehetőséget. A párosok abszolútban versenyeznek, tehát nincs megkötés abban, hogy milyen neműek a párok, így a legnagyobb király is az, aki az abszolútot nyeri, bár szokták értékelni a vegyes-páros és a lány-lány alkotta duókat, sőt van ahol külön díjazzák a tizennégy éven aluliakat is.

A Török Sailing egy viszonylag új klub, amely 2019-ben alakult, mára viszont meghatározó szereplője a hazai vitorláséletnek, sőt amennyiben Magyarország keleti régióját nézzük, szinte az egyetlen.

A leveleki tóról indultak

– 2019-ben a Nyíregyháza melletti leveleki tavon kezdtük el a munkát, évi három tábort szerveztünk a gyerekek számára, nagyjából húsz fős létszámokkal – tekintett vissza a kezdeti időkre dr. Török László. – Innen választódtak ki a tehetségesebbek, akik elkezdtek hozzánk rendszeres edzésekre járni, amely tréningek általában tavasztól őszig zajlódtak, a legjobbak pedig a versenycsapatainkba kerültek. Jelenleg három, furcsa szóval mondva „tiszta” versenyzőcsapatunk van, közülük a legeredményesebb páros a Kántor Dávid-Török Zsiga kettős, akik közül Zsiga tizenöt, Dávid pedig még csak tizennégy éves, ám olyannyira jól szerepelnek, hogy számukra valószínűleg ez lesz az utolsó szezon ebben a hajóosztályban, attól függetlenül, hogy még fiatalok. Az, hogy hol folytatják az teljes egészében az ő döntésük lesz, igazából három választásuk van, a 29-es hajóosztály, a katamarán vagy a hagyományosabb 420-as osztály. Ez a duó abszolútban versenyzik, nemrégiben Balatonmáriafürdőn szereztek egy második helyet a hazai ranglista versenyen, ott mindössze egy apró hiba választotta el őket az első helytől. Ez volt az a párosunk, amely tavaly részt vehetett az angliai Weymouth-ban rendezett világbajnokságon és ott az ezüstcsoportba verekedte be magát, ahová korábban még magyar vitorlázóknak nem sikerült bejutnia.

Az utánpótlásra építenek

– Mellettük a másik kiemelkedő párosunk az a Tilistyák Bence-Török Blanka kettős, akik idén a balatonfüredi Európa-bajnokságon vegyes-párosban harmadikok lettek, a magyar mezőnyt tekintve pedig elsők. Mindenféleképpen szeretném még megemlíteni a Fehér Tamás-Tátrai Bence alkotta egységet, ők a saját lehetőségeikhez képest egészen szép futamokat tudnak már lehozni.

A Török Sailing nem véletlenül választotta azt az utat, amely az utánpótlás-nevelésre alapoz, hiszen minden sportág alapja az ifjúsági korú versenyzőkből való bázisépítés, melynek segítségével, a kiválasztási folyamatokon keresztül a jövő világ és olimpiai bajnokait keresik.

– A Magyar Vitorlás Szövetség azért támogatja kiemelten az utánpótlás-nevelést, mert Magyarországon négy olyan tó is van, ahol lehetőség van a komoly munka elvégzésére, ezek a Balaton, a Velencei-tó, a Orfűi-tó és Mályi-tó. A mi tevékenységünk azért is érdekes, mert Kelet-Magyarországnak azt a részét, ahol élünk, igazából csak mi fedjük le, a Török Sailing küzdötte el magát odáig, hogy ebből a régióból egy elismert klubbá váljon. A hosszú távú célunk az, hogy egész Magyarországról meríthessünk és olyan olimpikonokat tudjunk kinevelni, akik idővel átvehetik a stafétát Berecz Zsombortól vagy Érdi Máriától.

Annak ellenére, hogy a klub ma már a Balatonon edz, továbbra is ezer szállal kapcsolódik a vármegyéhez.

– Elég sok szálon kapcsolódunk a vármegyéhez, az egyik az, hogy a leveleki tavon kezdődött el ez a történet, a másik pedig, hogy Nyíregyháza önkormányzata mellett négy helyi vállalkozó is lát lehetőséget ebben a sportágban, így támogatnak minket, amit ezúton is köszönünk, hiszen nélkülük nem lenne esélyünk arra, hogy ilyen komoly nemzetközi versenyeken szerepelhessenek a párosaink – zárta gondolatait dr. Török László.

Versenyosztály a fiatalok fejlődéséért

Az RS Feva nemzetközi vitorlás versenyosztály. Európa és világbajnoki versenyein 180-200 hajó küzd egymással. Az elmúlt években a legsikeresebb vitorlás kishajó szerte a világon. Évente a legnagyobb számban adják el mindenfelé Európában és a tengerentúlon. Az osztály az elmúlt években elképesztő fejlődésen ment keresztül. Az év kishajója az USA-ban, Angliában és Francia országban. RYA és az ISAF által ajánlott hajó, versenyzésre és oktatásra. A hajó sikereire jellemző az évente eladott 400-500 darabos széria. Az RS Feva aktív versenyosztályként nemzetközi osztályszövetséggel rendelkezik.

RS Feva Főbb adatai: hajóhossz: 3,64 m, szélesség: 1,42 m, súly: 63 kg, vitorlázat mérete (nagyvitorla, fok): 6,5 m2; 2,2 m2, (genakker): 7,0 m2.