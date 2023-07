Mint arról korábban beszámoltunk vármegyénk egyetlen élvonalbeli csapata, a Kisvárda Master Good SE szeptember első hétvégéjén játssza első bajnoki mérkőzését. NB II.-es csapatainknak sem kell sokat várni, a Magyar Kézilabda Szövetség szeptember 10-ét jelölte ki a harmadosztály bajnoki rajtjára.

Ez a bajnokság azonban már merőben már lesz, mint az eddigiek, mert a szövetség alaposan átszervezte. Az eddigi nemenként hat tizenkét csapatos csoport helyett, területi alapon nyolc nyolc csapatos csoportban sorolta a résztvevőket, így mind a férfiaknál, mind a nőknél az eddigi hetvenkét csapat helyett hatvannégy csapat indulhat az osztályban. Vármegyebeli csapataink mindkét esetben a D csoportba kaptak besorolást. Hölgyeknél az előző bajnokságot megnyerő Hajdúnánás az NB I./B-ben folytatja, továbbra is tagja a mezőnynek a Hajdúböszörmény, az Újfehértó KSZSE, a Mátészalka, a Miskolc, az Ungvár és a Vitka SE. Újként csatlakozik a DVSC U21-es és az egri Eszterházy U21-s gárdája, másik csoportba kapott besorolást a Füzesabony, a Kazincbarcika, a Salgótarján és a Heves. Ami a férfiakat illeti, a bajnok Mezőkövesd az NB I./B-ben indul. Továbbra is tagja a csoportnak a Balmazújváros, a DEAC II., a Hajdúböszörmény, a Kisvárda, a Nyírbátor és a Tiszavasvári SZIKE. Újként csatlakozik a Hajdúszoboszló és a Hajdúnánás. A DVTK és az Acélváros másik csoportba kapott besorolást, míg a Fehérgyarmat, a Kazincbarcika és a Újfehértó KSZSE a vármegyei bajnokságban folytathatja.

Megváltoztatták a lebonyolítás rendjét is, csoportonként alapszakaszt rendeznek, melynek az első játéknapja a fentebb említett szeptember 10-e, az utolsó pedig március 8-a. A csapatok az alapszakaszban mind a 8 csoportban pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-visszavágó alapon 7+7=14 mérkőzést. A visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek fordított pályaválasztói joggal. Ezután a rájátszás következik, az Észak-keleti felsőházban a C és a D csoport első négy helyezettje küzd meg a végső helyezésekért. A rájátszás első játéknapja március 24-e, míg az utolsó május 26-a. A bajnoki végeredmény az alapszakaszban és a rájátszásban lejátszott mérkőzések eredményeiből adódik össze oly módon, hogy az alapszakaszban lejátszott mérkőzések közül csak azokat veszik figyelembe, amelyeket az azonos rájátszás csoportban szereplő ellenfelek ellen játszottak a csapatok. Így a rájátszás végeredményének számolásakor a tabellában egy csapatnak legfeljebb 14 (6 alapszakasz + 8 rájátszás) mérkőzésének eredményét veszik figyelembe.

A bajnokság 4-4 felsőházi rájátszás győztese jogot szerez, a 2024-2025. évi NBI./B-ben való indulásra. Ami az alsóházat illeti, a C és a D csoport 5-8. helyezettjei az Észak-keleti alsóházban folytatja a küzdelmeket. A 2023-2024. évi NB II.-es bajnokság alsóházi rájátszásának 6-8. helyezettjei kiesnek a vármegyei/budapesti bajnokságba.

Kézilabda: NB II.

Férfi. A D csoport mezőnye: Balmazújváros, DEAC II., Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Kisvárda, Nyírbátor, Tiszavasvári-SZIKE.

Női. A D csoport mezőnye: DVSC U21, Eszterházy U21, Hajdúböszörmény, Újfehértó-KSZSE, Mátészalka, Miskolc, Ungvár, Vitka SE.