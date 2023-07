Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar női juniorválogatott aranyérmet nyert a romániai kontinenstornán. Ezzel Magyarország 2019 és 2021 után zsinórban harmadik Európa-bajnoki címét szerezte meg. Ez a korosztály pedig ezzel az U17-es Európa-bajnoki cím és az U18-as világbajnoki bronzérem után újabb elsőséget szerzett. Pedig nem indult könnyen a torna, tehetségeink az első csoportmérkőzésükön csak egy utolsó másodpercekben szerzett góllal győzték le Franciaországot. A folytatásban aztán előbb a szerbeket hat, majd Norvégiát nyolc góllal múlták felül, ezzel veretlenül végeztek csoportjuk élén és két vitt ponttal kezdték meg a középdöntős küzdelmeket. Ott előbb Montenegrót verték hárommal, aztán kiütötték Dániát (41-23), jöhetett az elődöntő. Amelyben Románia volt az ellenfelük, a házigazdákat közel telt ház buzdította és bizony a pálya is lejtett kicsit feléjük, de így is csak egy félidőn át bírták a mieink által diktált tempót. Végül nyolcgólos sikerrel jutottak a torna döntőjébe, ahol ismét Dánia várt rájuk. Az első félidő a dánoké volt, fordulás után azonban nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt Szilágyi Zoltán csapata és kilencgólos, magabiztos győzelemmel ültek fel a korosztály európai trónjára.

A válogatott keretnek a Kisvárda Master Good SE négy játékosa is tagja volt.

– Erősnek éreztük magunkat, de tudtuk, hogy várnak ránk majd nehéz csaták is. Nehezen indultunk, a franciák ellen a szerencse is mellénk szegődött a végén, de tettünk is érte. Montenegró végig hét a hat ellen támadott, ez szokatlan volt számunkra, időbe telt, míg ráálltunk a játékukra – mondta Makó Zoé. – De az egész torna alatt bíztunk magunkban, mert éreztük, hogy erőben, állóképességben jobbak vagyunk ellenfeleinknél – tette még hozzá a Kisvárda balszélsője.

Kovalcsik Bianka a csoportmérkőzéseken nem került be a meccskeretbe, utána azonban minden mérkőzésen pályára lépett.

– Nehéz volt a lelátóról nézni a mérkőzéseket, szerettem volna a pályán lenni, hozzátenni a csapat teljesítményéhez. A folytatásban aztán én is szóhoz jutottam, igaz nem sok idő jutott nekem, de akkor megpróbáltam a tőlem telhető legjobb teljesítményt nyújtani. Egyébként kellő magabiztossággal utaztunk az Európa-bajnokságra, eltökélt szándékunk volt, hogy aranyéremmel térjünk haza, de tisztában voltunk vele, hogy ezért nagyon meg kell harcolnunk. Voltak persze hullámvölgyeink, de azt gondolom, hogy megérdemelten végeztünk az élen. Erős csoportba kerültünk, ahol legyőztük a franciákat, a szerbeket, majd a norvégokat is. Ekkor kezdtük elhinni, hogy meg tudjuk csinálni – fogalmazott a Kisvárda balátlövője.

A beálló Szabó Lili az összes mérkőzésen a kezdőben kapott helyet és játékával nagy stabilitást adott a csapat védekezésének.

– Szerencsére az elején a franciák ellen „letudtuk” a leggyengébb mérkőzésünket. Még jókor jött a figyelmeztetés, hogy több kell, hogy szedjük össze magunkat, ha akarunk valamit. Utána voltak ugyan kisebb megtorpanásaink, de szépen meneteltünk. A románok elleni meccsre nagyon rápörögtünk, mert tudtuk ugyan, hogy csapatként jobbak vagyunk nálunk, de nem tudtuk, hogy milyen hatással lesz ránk, hogy rengetegen biztatják majd őket és azzal is sejtettük, hogy a játékvezetők kicsit nekik segítenek majd – fogalmazott Szabó Lili.

Lilihez hasonlóan Gém Léna is minden mérkőzésen a kezdő hetes tagja volt és az aranyérem mellett egy egyéni elismerést is besöpört, a norvégok elleni mérkőzésen a magyar csapat legjobbjának választották. A Kisvárda jobbszélsője az első hat magyar találatból hármat jegyzett, megadva ezzel az alapot a magabiztos folytatáshoz.

– Sok jó egyéni teljesítmény volt azon a mérkőzésen, bármelyikünk megkaphatta volna, jól esett azonban, hogy rám esett a választás – mondta Gém Léna, aki azt is elárulta, hogy nem titkolt céljuk volt az aranyérem és a nehéz csoportból való továbbjutás nagy lendületet adott nekik a folytatásra.

A négy aranyos lányt idehaza kedvenc étele várta a szülői házban, kinek pizzával, kinek gyrossal, kinek chilis babbal kedveskedtek. Ezen a héten jut még idejük egy kis pihenésre, hogy aztán hétfőn megújult erővel kapcsolódhassanak be a Kisvárda felkészülési munkájába.