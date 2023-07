A Révfülöp és Balatonboglár közötti klasszikus, 5,2 kilométeres erőpróbát közel 9500 úszó próbálta leküzdeni, akiknek a délnyugati irányból kissé megélénkült szél miatt kialakuló hullámzás nehezítette a dolgát Közép-Európa legnagyobb taván.

Közel ezren vágtak neki a Balatonboglárról induló, majd egy félkört megtéve, oda visszaérkező 2,6 kilométeres távnak, illetve 700 lelkes amatőr SUP-deszkával abszolválta a Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton-áthúzást.

A legnagyobb hazai nyíltvízi úszóeseményre 1071 hazai település mellett 49 országból érkeztek a résztvevők, akik összesen több mint hatmillió forinttal támogatták a Bátor Tábor Alapítványt, a Várva Várt Alapítványt és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát.

Novák Katalin köztársasági elnök férjével együtt, első alkalommal úszta át a Balatont a csaknem 200 vitorlásból és kishajóból kialakított úszófolyosóban. Szintén teljesítette a távot Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere.

Novák Katalin

Fotó: Katona Tibor

Filep Sándor

Fotó: Dodó Ferenc

– Rajta volt a bakancslistámon a Balaton-átúszás, most kipipálhattam – reagált megkeresésünkre a beregi város vezetője. – Baráti társasággal utaztunk el, felkerestük testvértelepülésünket, Kehidakustányt is. Hetente egyszer úszok a Szilva-fürdőben, ilyenkor 3200 méter a penzumom. Most 5,2 kilométert vállaltam be, de nyílt vizen, ahol meg kellett küzdenem a hullámokkal a mellúszás közben. Fejben dőlt el, sikerült célba érnem – tette hozzá.

Az esemény célba érkezőit mindhárom versenyszámban egyedi éremmel és a szponzoroknak köszönhetően gazdag célcsomaggal várták a szervezők.