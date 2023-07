A mieink nagy izgalmak után 3:2-re legyőzték Németországot, majd az utolsó meccsükön 3:0-ra kikaptak Törökországtól. A magyar válogatott a nyolccsapatos csoport ötödik helyén fejezte be a kontinensviadalt. A folytatás már Szerbiában lesz, az Eb elődöntőjében Horvátország Törökországgal játszik, Görögország Olaszországgal csap össze.

A Fatum-Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a válogatott szövetségi edzője, Horváth András elégedetten értékelt a zárómérkőzésünk után.

Erdősné Balogh Erika és Horváth András jogosan büszke a csapatra

– Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert ha a torna előtt azt mondják nekünk, hogy három mérkőzést megnyerünk, és szinte az összes találkozónkon szoros meccset játszunk, akkor arra azt mondtam volna, hogy ez csoda, ha megtörténik. Pedig így történt. A játékosok megcselekedték, amit kellett, nemcsak az Eb-n, a felkészülés során is. Büszke vagyok rájuk és a stábomra is – idézi a hunvolley.hu Horváth Andrást, akinek a munkáját segítette a nyíregyházi röplabdázás ikonikus alakja, Erdősné Balogh Erika is.

A szakvezető több okból is büszke lehet a lányaira, az egyik ilyen, hogy a békéscsabai csoportban 15,22 évvel a magyar volt a legfiatalabb átlagéletkorú csapat. Zsombók Anna és Eszter épp az Eb-n ünnepelték 14. születésnapjukat, míg a nyíregyházi Pampuch Gréta decemberben tölti be a tizennegyedik életévét. A Hunvolley a mieink mellett kiemelte a román Bianca Cucut is, aki csupán 12 éves.