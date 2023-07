Három felkészülési meccset is játszott Szlovákia ellen a magyar női röplabda válogatott. A Fatum Nyíregyháza játékosai közül Tóth Fruzsina és Lászlop Alexandra is a keret tagja volt, utóbbi kezdő volt pénteken, így debütált a nemzeti csapatban. A meccset 3:1-re Szlovákia nyerte. Szombat délután Szentivánon ismét hivatalos felkészülési mérkőzésen csapott össze a két válogatott. Az augusztusi Európa-bajnokságra készülő együttesünk a pénteki naphoz hasonlóan négyszettes vereséget szenvedett, mint ahogyan a vasárnapi nem hivatalos meccsen is. A korábbi találkozókhoz hasonlóan a mieink számára továbbra is elsősorban a kísérletezésről szóltak a mérkőzések.