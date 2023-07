Az Ausztriában edzőtáborozó Kisvárda Master Good lejátszotta második külföldi felkészülési mérkőzését, ehhez azonban egy délebbi szomszédunkba Szlovéniába kellett utaznia a szabolcsi csapatnak. Mint ismert, az első ellenfél a török bajnok Galatasaray volt (0–2), a csütörtök esti rivális pedig a szerb bajnokság második helyén végzett és Bajnokok Ligája-selejtezős Topolyai SC volt – a TSC a törökökhöz képest egy körrel később, a selejtező harmadik fordulójában csatlakozik be a legrangosabb európai kupasorozat küzdelmeibe.

A kisvárdai klub tudósítása szerint tíz percet sem kellett várni az első gólra: Branimir Cipetic jobbról, ballal húsz méterről kilőtte a jobb felső sarkot. A szerbiaiak kapufával válaszoltak a gólra, majd Czékus Ádám, a topolyai akadémia neveltje vitte ki a labdát a félpályáról, de nem tudott túljárni a másfél millió eurót érő kapus, Veljko Ilics eszén. A második félidőt is gyors találattal kezdték a várdaiak, Ötvös Bence átadását Driton Camaj váltotta gólra. A Topolya igyekezett szépíteni, és ezt meg is tette, a keret legértékesebb játékosainak egyike, Ifet Djakovac szerezte a gólt. A szünetben szakadni kezdett az eső, amely el sem állt a meccs végig, villámlott, mennydörgött, alig lehetett látni, olyan sötét lett, de azt tisztán kivehető volt, hogy a Kisvárda legyőzte a BL-selejtezős, kiesése esetén is biztosan Európa-liga-főtáblás, a legjobbjaival felálló ellenfelet (2–1).

– Jó mérkőzést játszottunk kiváló ellenfelünkkel szemben, amely a második helyen végzett a szerb bajnokságban – idézi a kisvardafc.hu Milos Kruscsics vezetőedzőt. – Elégedett voltam a játékunkkal nagyjából addig, amíg kétgólos vezetéshez jutottunk, ebben az időszakban domináltunk, az első félidőben még legalább egy gólt szerezhettünk volna. De rendben volt így is, az első hatvanöt perccel maradéktalanul elégedett lehettem. A csapat védekezésben, de támadásban is jól teljesített, a labda gyorsan járt. Aztán veszítettünk a ritmusunkból, ami a felkészülésnek ebben az időszakában teljesen normális, nem vagyunk még készen arra, hogy ugyanabban a tempóban játsszuk végig a mérkőzést. Az ellenfél is beleerősített, a szépítés után további gólt szerettek volna szerezni, ennek érdekében agresszívabban is játszottak, és ne feledjük, nagyon jó csapatról van szó. Hogy mi volt a pozitívum? Az, hogy a játékosok megmutatták karakterüket, végig jól védekeztünk, no meg persze az, hogy megnyertük a mérkőzést. Nem rossz dolog nyerni az előszezonban sem…

– Legutóbb egy igazi sztárcsapat, a Galatasaray ellen játszottunk, és ellene azért nem volt könnyű dolgunk. Ezúttal jóval kreatívabbak voltunk, helyzeteket dolgoztunk ki, gólokat szereztünk, és ennek nagyon örülök – tette hozzá a mester.

A Kisvárda a tervek szerint vasárnap játssza következő felkészülési mérkőzését a ciprusi AEK Larnaca ellen.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

Topolyai SC (szerbiai)–Kisvárda Master Good 1–2 (0–1)

Topolya: V. Ilics (N. Simics, a szünetben) – Krsztics (A. Csirkovics, a szünetben), Sztojics, Calusic (Jorgics) – A. Sztojkovics, Radin (Kuveljic), Djakovac (Cvetkovics), N. Petrovics – Miloszavljevics (Sós B., a szünetben), M. Pantovics, Mircevszki.

Kisvárda: Kovács M. – D. Kovacic, Jovicic, Széles – Cipetic (Navrátil), Lucas (Körmendi), Ötvös (Szőr), Vida K. (Alic) – Czékus (Szpaszics, a szünetben), Mesanovic (Ilievszki), Camaj (Makowski).

Gól: Djakovac (60.), ill. Cipetic (10.), Camaj (52.).