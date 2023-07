A következő idényben sem Mancea lesz a nyíregyházi futsalcsapat egyetlen brazil légiósa, ugyanis a klub szerződést kötött Gregory Costa dos Santosszal.

A 29 éves játékos bal lábas, de nem jön zavarba, ha a jobb lábát kell használnia. Posztját tekintve szélső, ám nagyon jól érzi magát a kapu előtt, centert is szívesen játszik. Gregory több, brazil elsőosztályú csapatban is megfordult, de légióskodott Szaúd-Arábiában az Al-Thuqbahban is.

– Magyarország Európa közepe, mely nagyon élhető országnak tűnik – nyilatkozott az új igazolás. – Sok jót hallottam az országról, illetve Nyíregyházáról. Maneca itt töltötte az előző fél évet, sokat mesélt nekem az itteni miliőről, emiatt is fogadtam el ennek a klubnak az ajánlatát. Nagyon tetszik az az infrastruktúra, ami a csapat mögött áll, itt tényleg minden adott ahhoz, hogy egy játékos fejlődni tudjon. Az már most látszik – és ezt a barátom, Maneca is megerősítette –, hogy itt csak magunkra kell figyelni, minden más adva van. Párját ritkítja az a munkafolyamat is, ami a háttérben folyik: már a tárgyalások során is éreztem, hogy a vezetőség határozott és tudja, hogy mit akar. Tetszik az is, hogy éhesek a sikerre, a legjobbamat fogom nyújtani, segíteni akarom a klubot, részese akarok lenni a sikernek!

– A futsal nagyon népszerű sport a hazámban, a válogatottat mindenki figyelemmel követi – folytatta. – Nagyon örülök, hogy Lovas Norbert személyében olyan edző kezei alatt fogok dolgozni, aki sokszor játszott a hazája válogatottjában! Biztos vagyok benne, hogy ki tudja hozni belőlem a maximumot, amivel sok örömteli percet tudunk szerezni a nyíregyházi publikumnak!

A nyíregyházi csapat július 10-én kezdi a felkészülést.