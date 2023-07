Július 14. és 16. között huszonhat csapat részvételével zajlott a 49. Alisca Bau Gemenc Nagydíj, amely az idei szezonban is 2.2-es besorolással szerepelt a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) versenynaptárában. Az első napon egy két kilométeres hegyi prológ várt a kerekesekre, amit egy 177,5 kilométeres, majd egy 144,6 kilométeres mezőnyetap követett Szekszárd környékén.

Összejött a szakaszsiker

A viadalon rajthoz állt a nyíregyházi Hrenkó Norbertet is a keretében tudó olasz So.l.me-Olmo csapata, a talján sor pedig oda is tette magát a háromnapos megmérettetésen. A versenyzők kiválóan dolgoztak együtt, a szakaszgyőzelmek mellett a pontverseny zöld trikójának a megszerzése volt a céljuk, hiszen a hegyi időfutamon a realitásokat nézve nem volt arra esély, hogy az összetett élmezőnyében zárjon bárki is a sprinterekre építő keretből.

Hrenkó Norbert ezúttal is remek teljesítményt nyújtva segítette a kiemelt embert, Simone Budát, az első mezőnyszakaszon pedig össze is hozták a tökéletes sprintfelvezetést, Buda pedig megnyerte az etapot, ezzel megszerezve a zöld trikót is. A záró szakasz inkább a hegyeket is jobban bíró kerekeseknek feküdt, ellenben az olasz sor megvédte a pontverseny elsőségét, így egy etapsiker mellett a zöld trikóval utazhatott haza Trevisóba.

– Az időfutam arról szólt, hogy minimalizáljuk a veszteségeinket, ugyanis a keretünk összetételéből adódóan nem volt arra esélyünk, hogy az összetett elsőségért küzdjünk – mondta el megkeresésünkre Hrenkó Norbert. – Az első mezőnyetapon Simone sikeréért dolgoztunk. Kivettük a részünket a szökevények üldözéséből, óvtuk a kapitányunkat és a rekkenő hőségben hordtuk a kulacsokat. Megcsináltuk a tökéletes felvezetést, Buda pedig megnyerte a szakaszt. Másnap már a zöld trikó megvédése volt a cél, így fontossá váltak a szakasz közbeni részhajrák, amin helyezést kellett elérnünk, ha meg akartuk őrizni a pontverseny elsőségét. Végül ez sikerült, így nagyszerű versenyt zártunk.

Szlovéniában folytatják

A So.l.me-Olmo csapatának versenyprogramja július 23-án vasárnap, a szlovén GP Kranj egynaposával folytatódik.