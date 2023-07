A 16 éves jet ski versenyző, Jászai Csongor idén megnyerte az Európa-bajnoki sorozatot, másik géposztályban ezüstérmet is szerzett, a világbajnokságon bronzéremmel gazdagodott, és úton van az országos bajnoki cím felé is. A nyíregyházi sportoló nem elégszik meg ennyivel, még nagyobb sikereket érne el a jövőben. A fiatal jet skissel beszélgettünk a sportágról, értékelte az idei eredményeit, és elmondta, milyen célokkal várja a következő éveket.

Noha az utóbbi időben a leveleki versenyek miatt is egyre többet hallhatunk a jet skizésről, még mindig ritkaságnak számít, hogy ezt űzi valaki. Te hogyan ismerkedtél meg a sportággal?

Kétezer-tizenötben vettünk jet skit, akkor még csak hobbiszinten körözgettem vele. Három évvel később jött egy lehetőség, hogy két másik sráccal együtt kipróbálhattam magam próbaversenyen. Azt megnyertem, ami megadta nekem a löketet a folytatáshoz.

Nem volt benned félelem?

Amikor valaki beleszeret egy sportágba, nem foglalkozik ilyennel. Ha szereted csinálni, ki kell zárni a félelmet, persze fel kell rá készülni, hogy történhet baleset. Hozzá kell tenni, hogy itt nincsen olyan nagy esélye a súlyos sérülésnek, mint a motokrosszban, ahol kemény talajra esik az ember. Hál’ istennek engem még nem ért semmilyen súlyos sérülés.

Már az említett próbaverseny után eldöntötted, hogy mindenképpen ezt a sportágat akarod űzni?

Inkább a 2019-es szezon után. Abban az évben Szabó Gábortól elsajátítottam a jet skizés technikai részét, azután teljesítettem az első szezonomat, és azóta minden évben részt veszek a magyar bajnokságon, valamint nemzetközi versenyeken. Junior kategóriában kezdtem, rögtön meg is nyertem mindent, amiben elindultam, vagyis magyar bajnok, Észak-Európa-bajnok és Alpok-Adria-bajnok lettem abban az évben. Az Észak-Európa-bajnokság volt a legnagyobb eredmény számomra. Előtte még nem versenyeztem tengeren, edzésnek tekintettük, úgy mentünk oda, hogy felmérjük, milyen a tudásom a nemzetközi mezőnyben. Az a verseny nagy előrelépés volt, sokat tanultam. Azután fogalmazódott meg bennem, hogy ezt a sportágat komolyan akarom űzni.

Több kategóriában versenyzel ebben a szezonban. Mi a különbség a géposztályok között?

A Ski az álló jet ski, a Runabout az ülős. Én Skiben versenyzem, az ülős messze áll tőlem, nem kedvelem. GP1-től GP4-ig a géposztályok erősségét különböztetjük meg. Én GP3-ban és GP2-ben versenyzem nemzetközi eseményeken. A GP3-ban kétütemű versenygépekkel megyünk, azoknál 800 köbcenti a határ, a végsebességük 85 km/h, ami persze nagyban függ az időjárástól, a széljárástól, a víz hullámzásától. Sebességben ezek a gépek vannak a legközelebb egymáshoz. Könnyebbek a jetek, hiszen míg ezek 130-140 kilogrammosak, addig a GP2-es gépek 230-240 kilósak. Teljesen máshogyan kell menni a két géppel, máshogy kell venni az íveket. A Ski GP2-ben négyütemű jet skik versenyeznek, ami gyárilag 150 lóerő, de programozni lehet ezeket, onnantól kezdve 180-200 lóerő között is mozoghatnak. Ezekkel nehezebb előzést kivitelezeni. Míg GP3-ban könnyebb követni a másikat, GP2-ben nagyon megfog az előtted haladó vize. Az autósportban a szélárnyék segíti az előzés folyamatát, itt éppen hátráltat, hogyha valaki mögött mész, ezért próbálunk más íven menni, mint az előttünk haladó, hogy az általa felvert víz ne lassítson. Ezek a főbb különbségek az én kategóriáimban. A GP1 a sportágunk Forma–1-e, az a top, ott versenyeznek a legjobbak.

A rengeteg viadal, a több versenykategória és az utazás igen megterhelő lehet. Hogyan készülsz fel a szezonokra?

A szezon után egy hónap szinten tartó edzést végzek, majd készülünk a következő idényre. A munka attól is függ, hány kategóriában versenyzek – idén kettő volt tervben. Nehezíti a felkészülést, hogy télen nehéz a vízen gyakorolni. Heti hat edzésből háromszor teremben súlyemelést, saját testsúlyos edzést végzek, mellette futás, biciklizés vagy görgőzés szerepel a programban. Az edzést magas intenzitású pulzusszámmal kell végrehajtani, hogy minél jobban bírja az ember a futamokat. Az erőnléti edzés mellé márciustól bejönnek a vízi edzések, olyankor péntek délutántól vasárnapig végig nyomjuk.

Milyen célokkal vágtál neki a jelenlegi szezonnak?

A szardíniai világbajnokság volt a legnagyobb volumenű esemény. Azt tűztem ki célul, hogy megnyerjem, ami sajnos nem sikerült. Harmadik lettem, ami jó eredmény, de nem ezért mentem, ezért csalódásként éltem meg, főleg, mert nem saját hibámból alakult így. Ott csak GP3-ban versenyeztem. Az első két futamban második lettem, de csak egy ponttal voltam lemaradva az elsőtől, az utolsó futamot úgy vártuk, hogy három ember között dőlhet el a bajnoki cím. Hiába ellenőriztünk mindent, a motorháztető egy meghibásodás miatt kinyílt a rajtnál, beömlött a víz a motortérbe, a jet ski „megfulladt”, így a hatodik helyről kellett felzárkóznom. A negyedik helyig tudtam feljönni, ami már mindegy volt, mert az első két versenyző nagyon ellépett, és nehéz volt előzni ezen a pályán. Bosszantott, hogy ilyen hibán csúszott el a lehetőség a bajnoki címre.

Jászai Csongor

Fotó: Dodó Ferenc

Az Európa-bajnokságon viszont rögtön jött a javítási lehetőség.

Valóban, rövid időm volt megemészteni a világbajnokságon történteket, hiszen egyből jött az Európa-bajnokság első futama Leveleken. Ott már két kategóriában versenyeztem, GP3-ban mindhárom futamot megnyertem, ami megnyugtatta a lelkemet. Tudtam, hogy az Eb második, litvániai állomására is koncentrálnom kell még. Kemény menet volt, húsz órát utaztunk lakóautóban. Ott is megnyertem mindhárom futamot, ráadásul már az utolsó előttiben biztosítottam a bajnoki címet. GP2-ben az utolsó futamban megállt a jet skim, de elég pontom volt ahhoz, hogy összesített második helyezettként végezzek. A világbajnokság top öt versenyzője közül három az Európa-bajnokságon is versenyzett, az eredmény jó visszajelzés volt, hogy itt is van keresnivalóm, ezért jövőre ebben a kategóriában is elindulok a vb-n.

Leveleken plusznyomással versenyeztél, hiszen az Európa-bajnokság Magyar Nagydíján abszolút hazai versenyzőként indultál, és még a hazai szövetség is elvárta tőled, hogy érmeket, bajnoki címeket szerezz.

Nem élem meg nyomásként a hazai versenyeket. Próbálok kizárni minden külső tényezőt, igyekszem a leveleki futamot is ugyanúgy felfogni, mint bármelyik másik versenyt. Csak arra koncentrálok, hogy az adott futamon a legjobbamat nyújtsam. Jó érzés persze, amikor a hivatalos, nemzetközi cikkben is megemlítik, hogy a helyi versenyző nyerte meg a nagydíjat, az meg külön érzelmi löketet ad, hogy a családom és a barátaim a parton szurkolnak nekem.

Közben a magyar bajnokságban is teljesítettél már két állomást. Milyen reményekkel várod a harmadik, utolsó futamot?

Magas színvonalú a mi bajnokságunk, GP3-ban tizenketten álltunk a rajthoz, ami a nemzeti bajnokságokat tekintve jó szám. Ebben a kategóriában minden futamot megnyertem, míg mögöttem körbeverés alakult ki, ami nekem kedvezett, így sok ponttal vezetek. A GP1-ben sajnos kevesen vagyunk, itthon nem olyan népszerű kategória. Ott második helyen állok, de van esély az első helyre is, mert a legutóbbi futamot megnyertem, ami biztató a következő fordulóra.

Összességében miben van még előrelépési lehetőséged?

Egyértelműen a GP1 a cél. Mint mondtam, az a topkategória. Kell még ahhoz idő, hogy oda eljussak, ilyen fiatalon nem szoktak ott versenyezni. Oda már nagyobb anyagi háttérre is szükség van, hogy jó jet skivel, stabilan jó eredményeket érjek el. Úgy nem is szívesen indulnék el, ha tudom, hogy csak a mezőny végén lehetek. Inkább fejlődöm még, és úgy állok oda, hogy van egy top ötös jet skim, és tudom, hogy én is erős vagyok, fizikailag bírom azt a kategóriát. Ott rendszerint húsz fő feletti a mezőny, valamikor kvalifikáció is van, és ha valaki nem elég gyors, a futamban nem is indulhat. Lesznek persze tanulóévek előtte, de az a cél, hogy idővel topversenyzőként haladjak előre, és bajnoki címeket nyerjek a legerősebb kategóriában is.