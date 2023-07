Kosárlabda 1 órája

Dobó Lilla már az Európa-bajnokságon remekel

A Nyíregyházi Kosársuli játékosa, Dobó Lilla fantasztikus juniorszezont zárt, ráadásul a mögöttünk hagyott idényben a felnőttbajnokságban is alapembere volt az NYKS-nek. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a tehetséges dobóhátvéd tavaly már fiatalabbként is tagja volt az U18-as válogatottnak, nem meglepetés, hogy idén is bekerült a nemzeti csapatba.

Dobó Lilla a magyar válogatott alapembere Forrás: FIBA

Válogatottunk Törökországban vesz részt a korosztályos, A-divíziós Európa-bajnokságon. Lilla az eddigi három mérkőzésen kezdőként kapott lehetőséget, átlagban 17.6 percet töltött parketten és meccseként 5.7 pontot, 2.3 gólpasszt, valamint 2.7 lepattanót jegyzett. A mieink a franciák elleni vereség után simán legyőzték Lengyelországot és a házigazda Törökországot. A tornát a csoportkör után mindegyik gárda folytatja, a magyarok az A-jelű kvartett harmadik helyén végzett Olaszországgal találkoznak a nyolcaddöntőben.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!