Megnyerte első nyári felkészülési mérkőzését a labdarúgó NB I. mögöttünk hagyott idényében hatodik Kisvárda, amely az épülő kassai stadionban győzött 2–1-re a szlovák élvonalbeli FK Kosice ellen.

Győzelemmel kezdtek

– Először is, nagyon jó mérkőzés volt a számunkra, korrektül játszó csapat ellen futballoztunk, szép stadionban, remek pályán – kezdte az első nyári edzőmeccs értékelését Milos Kruscsics vezetőedző. – Jót játszottunk és van sok momentum, amit pozitívumként raktározhatunk el. Nem azt mondanám, hogy az első félidő volt számunkra a jobb, de akkor gyorsabban járt a labda, kialakítottunk néhány ígéretes helyzetet, de nem szereztünk gólt. A második játékrészt is úgy kezdtük, hogy helyzeteket alakítottunk ki, utána változtatnunk kellett a középpályán, mert nem voltam elégedett az ott látottakkal, és olyan felfogást kellett elővennünk, amit eddig még nem gyakoroltunk. Nem volt meg a kellő minőség, ha nálunk volt a labda, de így is újabb helyzeteket dolgoztunk ki. A legfontosabb, hogy senki nem sérült meg, csaknem mindenki egy félidőt tölthetett a pályán, ez is volt a terv. Az pedig külön öröm, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést. még ha nem is ez volt a legfontosabb.

Kassán úgyan még nem lépett pályára, de immáron a kisvárdai keretet erősíti Balogh Norbert is, akit a szabolcsiak egy évre vették kölcsön a szlovákiai Dunaszerdahelyi AC-tól azzal a lehetőséggel, hogy 2024 nyarán megvásárolhatják játékjogát.

– Mindenki kedvesen fogadott, és amennyire volt lehetőségem betekintést nyerni a klub életébe, szimpatikus számomra a Milos Kruscsics vezetőedző által képviselt elképzelés. Azt is tudom, Révész Attila sportigazgató nagyon érti a futballt, és tetszik, ahogyan rajta tartja a szemét a csapaton – mondta a 27 éves, kétszeres magyar válogatott Balogh Norbert, aki magyar élvonalban nyolcvan mérkőzésen szerepelve 15 gólt szerzett. – Kicsit olyan érzésem van, mint amikor külföldről hazatérve a Honvédhoz kerültem, ott igazán jó kezekben voltam, és ezt jó előjelnek tekintem, hiszen legutóbb Kispesten ment igazán jól a futball. Hogy utána min mentem keresztül, azt csak azok tudják, akik igazán közel állnak hozzám, mindenesetre bízom és hiszek benne, hogy jól alakul a mostani váltás.

Szeretnék olyan csapatban játszani, amely kiharcolja az Európa-konferencialiga-szereplés lehetőségét – árulta el a csapat honlapján a 197 centiméter magas, hajdúböszörményi születésű futballista. – A DAC színeiben már megadatott nekem mindaz, olyan élmény volt, mint a telt házas olaszországi bajnokik, és szeretném ezt újra átélni. Kisvárdán erre reális az esély, a klubnál minden a helyén van, arról nem is beszélve, hogy a csapat egyszer már kiléphetett a nemzetközi porondra, miért ne történhetne meg újra? Ehhez azonban nagyon sokat kell dolgoznunk. A csapatnak és persze nekem is.

A Kisvárda Master Good felkészülési mérkőzéseinek sora csütörtökön a DVSC vendégeként folytatódik.

A felkészülés menetrendje

Július 6., csütörtök, 18.00, Pallag: DVSC–Kisvárda Master Good (zárt kapuk mögött)

Július 10., hétfő, 19.30, Graz (Ausztria): Galatasaray SK (török)–Kisvárda Master Good

Július 13., csütörtök, 17.30, Gornje Radgona (Szlovénia): Topolyai SC (szerbiai)–Kisvárda Master Good

Július 16., vasárnap, 17.30, ausztriai edzőtábor: szervezés alatt

Július 19., szerda, 17.30, ausztriai edzőtábor, a helyszín szervezés alatt: Kisvárda Master Good–Maccabi Petah Tikva (izraeli)