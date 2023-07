Készül a bajnoki rajtra az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza. A csapat, amely az előző bajnoki idényben újoncként kiválóan teljesítve, magabiztosan harcolta ki a bennmaradást. A klub stabil kondíciókkal és remek menedzsmenttel rendelkezik, így a Nyírség fővárosában minden adott a nyugodt és eredményes felkészülésehez. Az NB I.-es együttes az elmúlt hetekben az alapállóképességet segítő, erősítő edzéseket végzett az Atlétikai Centrumban, a napokban viszont már a labda is főszerepet kapott.

Három hét múlva rajt

– Túl vagyunk egy kéthetes kemény fizikai alapozáson, minek eredményeképpen látszik is egy kicsit a fáradtság a srácokon – mondta el az elmúlt hetek történéseiről Lovas Norbert vezetőedző. – Most már úgymond a frissítésé a főszerep, hiszen három hét múlva rajtol a bajnokság. Innentől kezdve a rövidebb, labdás tréningek kerülnek a középpontba. Eleddig minden a tervek szerint alakul. Az előző szezonban sikerült teljesítenünk a vezetőség által kitűzött célokat, s bár volt megkeresésem egy másik NB I.-es csapattól, de azt visszautasítottam, mivel egyértelmű volt, hogy ennél csapatnál képzelem el a jövőm.

Az uborkaszezonban jelentős változások történtek a keretben, hét új játékos érkezett, miközben a Kovács testvérek és Lakatos László is maradtak. Az érkezők közül kiemelkedik a korábban több brazil élcsapatban is megforduló Gregory, valamint két magyar válogatott, Dávid Richárd és Öreglaki Norbert.

– Amit felvázolt a vezetőség, az nagyon szimpatikus volt, valamint a csapat felépítése is meggyőzőtt. Látva a többi klub erősítéseit egy biztos, hogy egy nagyon izgalmas bajnokság elé nézünk – így a 127-szeres válogatott Dávid Richárd, akivel idén is számolt a nemzeti csapat szövetségi kapitánya. – Szeretnénk minél előrébb végezni, és a felsőházba jutni, valamint minél többször megtölteni ezt a szép csarnokot. Bízok a jó szereplésben, ennek érdekében megpróbáljuk magunkból minden edzésen és minden mérkőzésen kihozni a maximumot. Meglátjuk, hogy ez mire lehet elég.

Bíznak egy sikeres szezonban

– Szép emlékek kötnek a városhoz, mivel pont ebben az Arénában nyertem Magyar Kupát, az előző idényben pedig a Kecskeméttel is sikerült itt győznünk – nyilatkozta a helyi médiának Öreglaki Norbert. – Most viszont már az A’Stúdiót erősítem, melynek színeiben mindent meg is teszek majd azért, hogy minél több győzelmet szerezzünk. Nagyon jól ismerem Lovas Norbertet, tetszenek az elképzelések, így bízom benne, hogy sikeres szezont abszolválhatunk.

A bajnokságot augusztus 14-én kezdi a Stúdió hazai pályán a PTE-PEAC ellen. Előtte több felkészülési mérkőzést játszik a csapat, köztük külföldi együttesek ellen is.