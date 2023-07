Július 21-én este kilenc óra ötven perckor veszi kezdetét a várva-várt Tokaj by Night Run futóverseny, melyre közel száz nyíregyházi futót várnak a rendezők. Pokrovenszki Gergely főszervező hangsúlyozta: két távon 5 és 10 kilométeren indulnak majd a résztvevők, s chippes időmérést alkalmaznak a versenyen. A Fesztiválkatlanból startol a mezőny, a belvároson át, a Bodrog parti sétányon érkeznek vissza a futók a versenyközpontba. A Magyar Honvédség nyíregyházi és debreceni katonái teljes menetfelszerelésben teljesítik a távot, akik nemcsak sportolnak, hanem különleges éjjellátó készülékeket is bemutatnak majd az érdeklődőknek. A rendezvény előtt fellép Straub Dezső is és egyéb meglepetéssel is készülnek a szervezők a különleges élményfutást kedvelőinek. Nevezni július 15-ig lehet a www.tokajbynight.hu oldalon lehet.