A két csapat vezetőedzőjének megállapodása alapján kétszer hatvan perces edzőmeccs várt a csapatokra a DVSC otthonában Pallagon, zárt kapuk mögött. Az első játékrészben a debreceniek játszottak veszélyesebben, Danijel Petkovicsnak több bravúrt is be kellett mutatnia, hogy ne kerüljön hátrányba a rétközi gárda. A másik oldalon Jasmin Mesanovic járt a legközelebb a gólszerzéshez, de lövésébe egyszerre négyen vetődtek bele.

A szünet után jobban játszottak

Milos Kruscsics az első játékrészben ugyanannak a tíz mezőnyjátékosnak szavazott bizalmat, mint közel egy héttel ezelőtt Kassán, a szünet után pedig jöhettek a többiek. Köztük Balogh Norbert, aki kisvárdai színekben először lépett pályára, és a középpályán jutott számára hely. Ez a játékrész már jobban nézett ki, a bal oldal különösen aktív volt, jól működött Driton Camaj és Vida Kristopher játékkapcsolata. Labdaszerzés után sikerült büntetőt kiharcolni, de Camaj lövését védte a kapus, a végén pedig az egyre aktívabban tüzelő Dzsudzsák Balázs lövésébe Szőr Levente balszerencsésen tette bele a fejét, így a kétórányi futball egyetlen gólt hozott – az is öngól volt.

– Az első félidő bonyolultabb volt, az időjárási körülmények is teljesen mások voltak, mint a második játékrészben – értékelte a Pallagon történteket Milos Kruscsics vezetőedző. – Szünet előtt nem esett gól, holott nekünk is volt egy-két ígéretes helyzetünk, az ellenfélnek valamivel több. A második félidőben jobban néztünk ki, ám tizenegyest hibáztunk, ami után a hazaiak gólt szereztek. Ilyen is tud lenni a futball. Az első félidőben ők voltak a jobbak, szünet után mi, mégis akkor kaptuk a gólt, amikor jobban játszottunk. Mindenki hatvan perc játéklehetőséghez jutott, ami nagyon fontos volt számunkra. Szombaton már utazunk az ausztriai edzőtáborba, ahol újabb mérkőzések várnak ránk – zárta gondolatait a szerb tréner.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

DVSC–Kisvárda Master Good 1–0 (0–0)

Debrecen-Pallag, Debrecen Labdarúgó Akadémia, v.: Nazsa.

DVSC: 1. félidő: Megyeri – Kusnyír, Lagator, Romancsuk, Ferenczi, Manrique, Loncsar, Szécsi, Vajda, Bódi, Babunszki (Mance). 2. félidő: Milosevics – Baranyai, Dreskovics, Neofitidisz, Bévárdi, Ojediram, Varga, Oliveira, Dzsudzsák, Kiziridisz, Mance (Bárány). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Kisvárda: 1. félidő: Petkovics – Stefan, Jovicic, Széles, Navrátil, Ötvös, Körmendi, Alic, Czékus. Mesanovic, Makowski. 2. félidő: Kovács – Kovacic, Szőr, Lippai, Cipetic, Balogh, Lucas, Vida, Szpaszics, Ilievszki, Camaj. Vezetőedző: Milos Kruscsics.

Gól: Szőr (115. - öngól).