A publikum legnagyobb örömére vasárnap délután a házigazda Románia legyőzte Portugáliát, megszerezve ezzel a junior női Európa-bajnokság bronzérmét. Minket azonban jobban érdekelt az esti mérkőzés, amelyen a magyar válogatott Dániával küzdött meg a korosztályos kontinensbajnoki címért. Az már a mérkőzés elején kiderült, hogy a mieinknek ezúttal nem lesz olyan könnyű dolga a dánokkal, mit az utolsó csoportmérkőzésen, amikor is tizennyolc gólos győzelmet arattunk ellenük. Nyoma sem volt a dekoncentráltságuknak, akaratgyengeségüknek, egy összeszedett, fegyelmezett csapat futott ki Szilágyi Zoltán csapata ellen, akik minden apró faultot, sikeres megoldást látványosan megünnepeltek. Az első negyedórában felváltva potyogtak a találatok, akkor átvették a vezetést és fokozatosan növelték előnyüket, ehhez persze az is kellett, hogy a mieink pontatlanul céloztak. Hiába kért kétszer is időt Szilágyi Zoltán, nem sikerült változtatni a játék menetén. Háromgólos dán előnnyel vonultak pihenőre a felek. Volt mit átbeszélni az öltözőben.

Fordulás után nagyot fordult a játék képe, a mieink szoros emberfogással „kivették” a játékból az első félidő legeredményesebb dán játékosát, amely láthatóan felkészületlenül érte őket. A háromgólos félidei hátrányukat hat perc alatt ledolgozták a lányok és a 37. percben ismét magyar vezetést mutatott az eredményjelző. Innen aztán már csak egy csapat volt a pályán, az pedig a magyar volt. A dánok nem bírták a mieink által diktált tempót, védekezésben rendre lemaradtak betörő játékosainkról, hátul pedig folyamatosan fennakadtak a feszes, jól tolódó falunkon. A második játékrész első negyedórájában mindössze négy gólra voltak képesek. Lassan a hitük is alábbhagyott és a végére már csak a különbség volt kérdéses. A mieink nem vettek vissza a tempóból, egy-egy szemet gyönyörködtető akcióra is futotta erejükből, Simon Petra például kínai figurából is betalált. A magyar junior válogatott ezzel 2019 és 2021 után zsinórban harmadik Európa-bajnoki címét szerezte meg. Ez a korosztály pedig ezzel az U17-es Európa-bajnoki cím és az U18-as világbajnoki bronzérem után újabb elsőséget szerzett. Az aranyérem mellett a torna legjobb kapusa Zaj Klárát lett és Simon Petra amellett, hogy bekerült az all star csapatba, a torna legértékesebb játékosának is megválasztották. A Kisvárda Master Good SE játékosai közül Szabó Lili kétszer volt eredményes.

- Óriási büszkeség, hogy Európa-bajnokok lettünk! Gratulálok a lányoknak, akik ma is hátrányból fordítva nyerték meg a meccset, ez a mentális erő az egész tornán jellemző volt rájuk, fantasztikusan játszottak. Köszönöm a stábnak, nagyszerű emberek vesznek körül, akikkel közös öröm és közös érdem a siker – fogalmazott a találkozó után Szilágyi Zoltán szövetségi edző a szövetség facebook oldalán.

Junior női Európa-bajnokság, döntő

Magyarország-Dánia 35-26 (14-17)

Magyarország: Imre, Zay (kapusok), Varga 11/9, Csíkos 8, Simon 8, Papp, Panyi, Csernyánszki 1, Gém, Szabó L. 2, Kostyó, Makó, Kövér, Farkas 2, Kovalcsik, Szabó A. 3. Szövetségi edző: Szilágyi Zoltán.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 10/9, illetve 1/1.