Mindenben megállapodott a Nyíregyháza Spartacus a Puskás Akadémiával, így Farkas Bendegúz a következő szezonban is kölcsönben a Szpariban játszik – írja a klub hivatalos honlapján. A tehetséges, 18 éves korosztályos válogatott védő az előző idényben alapember volt a Spartacusban, 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett, illetve öt gólpasszt adott. A klub szerette volna a következő idényre is megtartani.

- Ahogy elkezdtük a felkészülést, mindvégig az volt a stratégiánk, hogy jobboldali védőként szeretnénk ha Bendegúz továbbra is nálunk folytatná labdarúgó pályafutását. Igaz, hogy nem tudott az elejétől velünk készülni, de sokat beszéltünk, és végig jeleztem, hogy számítunk rá. De természetesen meg kellett várni, hogy számára hogy alakul a jövőkép a Puskás Akadémiánál. Örülök, hogy sikerül újabb egy évre sorainkban tudni - mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

Farkas Bendegúz az előző idényben ötször szerepelt az U19-es válogatottban, a felkészülést pedig a Puskás Akadémiával kezdte, a napokban viszont már ismét Nyíregyházán tréningezhetett a társakkal.