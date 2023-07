Idén 38. alkalommal érkezik hazánkba a száguldó cirkusz mezőnye. A mogyoródi Formula 1-es pályát különösen kedvelik a rajongók, amit az is jól mutat, hogy a tavalyi Magyar Nagydíj hétvégéjén közel 300 ezren látogattak ki a Hungaroringre, a futamot pedig 100 ezren nézték a lelátókról. Az idei versenyre szóló bérletek és a vasárnapi jegyek minden korábbinál gyorsabban fogytak el. A verseny ugyanakkor nem csak sportélményt nyújt, a turisztikai forgalom és az országimázs szempontjából is jelentős esemény. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) információi alapján már most több mint 150 ezer előfoglalást regisztráltak a fővárosi szálláshely-szolgáltatók a versenyhétvégére, ami közel 40%-kal haladja meg az egy héttel korábbi foglalási adatokat.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által létrehozott NTAK adatai alapján a július 21-23. közé eső budapesti vendégéjszaka-foglalások több mint 70 százaléka érkezett külföldiektől. Hagyományosan a futam idején a legtöbben az Egyesült Királyságból, Németországból, Hollandiából és Lengyelországból érkeznek hazánkba. Így van ez idén is, az előfoglalási adatok alapján a beutazói rangsor élén az Egyesült Királyság áll több mint 14 ezer foglalással, Németország és Hollandia pedig közel 7000-7000-rel a képzeletbeli turisztikai dobogó második és harmadik fokára léphetnek fel, míg a lengyelországi látogatók több mint 5500 előfoglalással ezúttal a 4. helyet szerezték meg.

Amellett, hogy valóságos „turistamágnes” a hazai rendezésű Formula 1-es futam, a szurkolók a szabadidős turistákhoz képest általában hosszabb ideig tartózkodnak Magyarországon, többet költenek és gyakrabban vesznek igénybe magas minőségű szállással, vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásokat. Ezt mutatják az idei NTAK adatok is: a budapesti szállodai előfoglalások 58%-a 4 csillagos, 12%-uk pedig 5 csillagos hotelekbe szól. A magas minőségű fővárosi szállodák várható szobakapacitás-kihasználtsága átlagosan 20-30 százalékponttal lesz magasabb a mogyoródi futam előtti hétvégéhez képest, de nagy forgalomra számíthatnak a magánszálláshelyek is.

„A sportturizmus az egyik leggyorsabban növekvő turisztikai szegmens. Az olyan nagyszabású sportesemények, mint amilyen a Magyar Nagydíj, az Európa-Liga döntő vagy az augusztusi Atlétikai Világbajnokság, nem csak katalizátorai a hazai turizmusnak, jelentős országimázs-formáló erővel is bírnak. Gondoljunk csak a világhírű, a közösségi médiában nagyszámú követővel rendelkező versenyzőkre, vagy a hozzánk látogató számtalan szurkolóra, akik egy ilyen alkalom után mind jó hírét viszik Magyarországnak. Megosztásaikkal mind személyesen mondják el, milyen élményekkel teli, biztonságos úti cél is hazánk. Mindemellett pedig később nagyobb eséllyel térnek vissza családjuk, barátaik körében, hogy immár nem szurkolóként, hanem turistaként fedezzék fel hazánkat” – emelte ki Suhajda-Molnár Anikó, az MTÜ turizmus stratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató-helyettese a Magyar Nagydíj kapcsán.