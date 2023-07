A világranglista 67. helyezettje a Grand Slam-tornákon szokásos pihenőnapok helyett sorozatban a negyedik nap lépett pályára, mivel a hét első felében az esőzések miatt összetorlódott a program.

A csapadékkal szombaton is akadt gond, de a 31 éves magyar és a US Open 2021-es bajnokának a találkozóját az 1-es pályára tették, amely csukható tetőszerkezettel rendelkezik, így fedett pályán kezdődött a mérkőzés.

Korábban négyszer csaptak össze, az első hármat a moszkvai teniszező nyerte, legutóbb azonban a nyíregyházi sportoló bizonyult jobbnak a 2020-as Roland Garroson.

Az ötödik csata igazolta, hogy a rendkívül stabil Medvegyev a borítások közül talán füvön a legsebezhetőbb, és a magyar Davis Kupa-válogatott vezére nagyszerű tenyeresekkel 3:1-re elhúzott. Elképesztően látványos labdamenetek következtek Fucsovics jóvoltából, aki egy lecsapható labdát pimaszul a háló mögé ejtett, pár perccel később pedig "beckeresen" vetődve ütött védhetetlen röptét, és 38 perc elteltével szettelőnyben volt.

A 27 éves rivális összeszedte magát a folytatásra, egyre kevesebbet rontott, 1:2-nél egy 34 ütéses labdamenetet is ő nyert, majd elvette a magyar adogatását. Fucsovicsnak egy lehetősége volt visszabrékelni, de nem tudott élni vele, így az orosz 1 óra 17 perc elteltével kiegyenlített.

A magyar játékos első szervái és befejező ütései a harmadik felvonásban sem igazán működtek, rögtön brékhátrányba került. Ez meghatározta a szett kiemenetelét, mivel Fucsovics el sem jutott bréklabdáig, így 2 óra 11 percnél már Medvegyev volt játszmaelőnyben.

A negyedik szettben 1:1-nél a magyar játékos ismét elbukta az adogatását, majd ápolást kért a bal bokájára, melyre rögzítőkötést kapott. A néhány perces szünetet követően folytatódott a meccs, ám Fucsovics már nem tűnt teljes értékű harcosnak, és noha továbbra is voltak remek megoldásai, már csak egy esélye adódott a felzárkózásra, de az orosz sokadik kiváló szervájával hárította azt. A találkozó 3 óra 4 percig tartott.

Fucsovics hatodszor volt főtáblás a füves pályás Grand Slam-tornán, eddigi legjobbja a 2021-es negyeddöntő volt.



Eredmény:

férfi egyes, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

----------------------------------------

Danyiil Medvegyev (orosz, 3.)-Fucsovics Márton 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

MTI