Nem mindennapi történetünk főszereplői örökké tartó megyei kötődéssel bírnak. Gazdag Dániel válogatott focista petneházi, a Szpari utánpótlásában (Nyírsuli) is pallérozódott, más kispesti évek és sikerek után jelenleg a Észak-amerikai profi liga, a Major League Soccer (MLS) tavalyi döntős csapata, a Philadelphia Union sztárja.

A Cartersville Soccer Academy együttese, az edző Racskó András mellett Ádám

Racskó Ádám hét éves srác szülei nyíregyháziak, ő azonban már az Egyesült Államokban született. Sportos család sarjaként már jeleskedik az amerikai fociban és a labdarúgásban is. Történetünkben amolyan fontos epizódszereplő a Miamiban élő Cséke György, aki egyre fényesebb sikereket ér el fociedzőként.

Elbeszélőnk Racskó András, akit Racsiként nagyon sokan ismernek az itthoni foci és az amerikai foci szurkolói, hiszen egykoron a Nyíregyházi Tigers vezetője és remek játékosa is volt. Ő mesélt arról a nagy találkozásról, ami nemrégiben Atlantában történt és feledhetetlen élményt adott Racskóéknak, elsősorban természetesen Ádámnak.

- Ádám az amerikai foci mellett a labdarúgást is nagyon szereti - kezdte Racskó András. - Játszik a Cartersville Soccer Academy színeiben. Nagyon szereti Gazdag Danit és folyamatosan követjük az amerikai MLS meccseit Daninak. Adódott az alkalom, hogy a tőlünk mintegy hetven kilométernyire lévő Atlantában élőben is megnézzük Dani meccsét. Cséke Gyuri barátom jó viszonyban van Danival és segített összehozni, hogy személyesen is találkozzunk vele.

Korán kimentünk a meccsre és már a bemelegítés előtt sikerült beszélnünk és fotózkodnunk vele miután interjút adott a egy sport csatornának. A mérkőzés sajnos nem úgy sikerült ahogy mi szerettük volna, de nagyon szurkoltunk a Philadelphia Union csapatának ám végül az Atlanta nyert. A mérkőzés után Dani újra odajött hozzánk elköszönni és Ádámnak adta a mérkőzés mezét. Nagyon köszönjük neki ezúton is, hogy ilyen kedves volt és kijött hozzánk. Ádámnak és a nagypapának életre szóló élményt nyújtott ezzel. - Természetesen továbbra is szurkolunk neki ő a mi fiunk nyíregyházi kötődésű labdarúgó, aki nagyon sikeres itt Amerikában és rengeteg rajongója van. Szuper élmény volt mindannyiunk számára és nagy megtiszteltetés, hogy találkoztunk vele. Reméljük nem ez volt az első és utolsó alkalom. Hajrá Magyarok Hajrá Gazdag Dániel, Hajrá Union!!! zárta gondolatait Racsi. ML

A stadionban Ádám, Gazdag Dániel és a nagypapa

Fotó: Fotók: családi archívum