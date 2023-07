A nyári szünetet követően hétvégén útjára indul a labda a sportág második vonalában is. A balul sikerült szezon után megújult stábbal és alaposan kicserélődött játékoskerettel vág neki a pontvadászatnak a Nyíregyháza Spartacus. Ebből az apropóból tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön a sóstói Aventinus Hotelben.

Dankó László sajtófőnök köszöntője után Dankó Gergő klubigazgatónak adta át a szót.

– Nehéz szezonon vagyunk túl, nemcsak az eredmény szempontjából, hanem a klub szempontjából is, hiszen még mindig tart a stadion építése. Az elmúlt bajnokságban három helyszínen is játszottunk, ez nem volt szerencsés sem a csapat, sem a szurkolók számára. Sajnos nem sikerült megegyeznünk a Kisvárdával, úgyhogy visszatérünk Balmazújvárosba, az lesz ismét a csapat hazai pályája. Ez azért előnyös számunkra, mert ott csak mi játszunk, így nem kell alkalmazkodnunk senkihez. Bízunk benne, hogy tavasszal haza tudunk költözni – fogalmazott a klubigazgató, aki azt is elmondta, a közeljövő tervei között szerepel, hogy az örökösföldi sportcentrum üzemeltetetést átveszi a Nyíregyháza Spartacus a színvonalasabb edzéslehetőségek érdekében.

– Nem volt sok időnk, alighogy lefújták az osztályozó visszavágóját, rögtön munkához láttunk. A tulajdonos Révész Bálinttal és a klubigazgatóval meg kellett határozni azt a stratégiát, amely mentén haladnunk kell a jövőben. Meg kellett találnunk azt a szakmai stábot, amely a Szparit sikerre vezetheti, azt gondolom, hogy Tímár Krisztián vezetőedző alkalmas erre a feladatra, nagy reményeket fűzök a tevékenységéhez – mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

A Nyíregyháza Spartacus idegenbeli mérkőzéseit fehérben játssza

Fotó: Sipeki Péter

A szakmai stáb mellett a játékoskeretben is nagy változások történtek.

– Krisztiánnal egyetértettünk abban, hogy a keretet úgy kell kialakítanunk, hogy nem fordulhat az még egyszer elő, hogy a csapat osztályozóra kényszerüljön. Olyan játékosokat igazoltunk, akik alkalmasak arra, hogy méltó módon képviseljék a Nyíregyháza Spartacust. Vannak köztük élvonalbeli múlttal rendelkezők, valamint olyanok, akik a felnőttválogatott mezét is magukra ölthették. Hosszabb távban gondolkozunk a csapatot illetően, a játékosok zömével két-, hároméves szerződést kötöttünk. Nagyjából teljes a keretünk, azonban, ha az átigazolási időszakban találunk olyan játékost, aki erősítést jelent, az még csatlakozhat hozzánk. Nyitott szemmel járunk – zárta a sportigazgató.

– A játékoskerethez és a körülményekhez alkalmazkodva tervezett munka zömét elvégeztük – kezdte mondandóját Tímár Krisztián vezetőedző. – A nehézségek ellenére egy jól szervezett, rendszerezett felkészülést teljesítettünk, amelynek során sikerült megfelelő mennyiségű edzőmérkőzést, játékpercet lejátszanunk. A csapatjáték felépítésében jól haladtunk, természetesen van még hova fejlődnünk, sok mindenben kell még előre lépnünk és ezzel nem csak én, hanem a csapat is tisztában van. Ettől függetlenül optimálisan várjuk a rajtot – mondta Tímár Krisztián.

A csapatkapitány Baki Ákos szerint az előzőekhez képest minőségibb kerettel vághatnak neki a pontvadászatnak és ennek az eredményekben is meg kell látszania.

– Olyan felkészülésen vagyunk túl, amilyenben évek óta nem volt részem, kemény munkát végeztünk. A kezdés óta mind fizikálisan, mind mentálisan, mind játékban sokat lépett előre a csapat. Az edzőmérkőzéseken mutatott játék bizakodásra adhat okot a bajnokságra nézve – mondta Baki Ákos. – Remélem, hogy már az első mérkőzésünkre is sokat kilátogatnak és olyan játékot látnak majd, amellyel elégedettek lesznek – tette még hozzá.

A felnőtt válogatottban is megforduló Géresi Krisztián szintén nyáron csatlakozott a csapathoz.

– Örülök, hogy egy jó közösségbe csöppentem, amelyben mindenki sikerre éhesen, alázatosan dolgozik. Ez jó alapja lehet a szezonnak, amely meghozhatja azt a sikert, amelyre a város és a csapat is vár. Ennek a sikernek szeretnék az aktív tagja lenni – mondta Géresi Krisztián.

A Nyíregyháza Spartacus vasárnap Balmazújvárosban a Siófok ellen kezdi meg a bajnoki, remélhetőleg menetelését.