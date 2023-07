Az élvonalbeli Kisvárda Master Good SE első felkészülési mérkőzésén szombaton a szlovák élvonalba visszajutott FC Kosice vendége volt.

– Több feladata is van a nyári időszak első edzőmeccsének. Az egyik, hogy mindenki megkapja a lehetőséget, valamennyi mezőnyjátékos negyvenöt percet tölt majd a pályán A másik szempont, hogy megnézzük meccskörülmények között, hogy két hét közösen elvégzett munka után miként is állnak a fizikai paramétereink, hogy működik mindaz, amit az eltelt időszakban gyakoroltunk, mennyire akaraterősek a futballistáink, hogyan tudnak megfeszülni fáradt állapotban, meccskörülmények között. És hát az eredmény is fontos, az én szememben ebben az időszakban nem elsődlegesen, de igenis, ha van lehetőségünk jó eredményt elérni vagy megnyerni a mérkőzést, akkor azt meg kell tennünk – fogalmazott a találkozó előtt a csapat hivatalos honlapján az együttes vezetőedzője, Milos Kruscsics.

A jelenlegi keretből egyedül Bohdan Melnik nem állt rendelkezésre betegség miatt. A hét közben Lucas és Vida Kristopher hagyott ki egy-egy napot apróbb sérülés miatt, de szombat már bevetette őket a szerb tréner.

A találkozón a rétköziek próbálkoztak több támadással, de nehezen tudták feltörni a kassai védelmet, az első gólra pedig a 66. percig kellett várni, amikor Lucas szögletét Dominik Kovacic fejelte a kapuba. A Kosice ugyan a 84. percben egyenlített, ám a 90. percben a nemrég első válogatottbeli gólját is megszerző montenegrói Driton Camaj is betalált, aminek révén a Kisvárda 2–1-re megnyerte az első nyári felkészülési mérkőzését.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy kölcsönvette a kétszeres magyar válogatott támadót, Balogh Norbertet a Dunaszerdahelytől. A 27 éves támadó vételi opcióval kerül Kisvárdára, az elmúlt fél évben, ugyancsak kölcsönben a Vasasban szerepelt. A hajdúböszörményi születésű játékos pályafutása Debrecenből indult, húszéves volt, amikor szerződtette őt az olasz élvonalbeli Palermo, majd ciprusi és angol klubban is játszott, közben a Budapest Honvédot is erősítette két éven át.

A Kisvárda csütörtökön a DVSC vendégeként, zárt kapuk mögött folytatja felkészülési mérkőzéseinek sorát.

Felkészülési mérkőzés

FC Kosice (szlovákiai)–Kisvárda Master Good 1–2 (0–0)

Kassa, 500 néző. Kisvárda: Kovács M. – Stefan, Jovicic, Széles, Alic, Ötvös, Körmendi K., Navrátil, Makowski, Czékus, Mesanovic.

2. félidő: Petkovics – Cipetic, Lippai T., D. Kovacic, Szőr, Lucas, Körmendi K. (Heles, 66.), Camaj, Szpaszics, Vida, Ilievszki. Vezetőedző: Milos Kruscsics. Gól: Slanina 84., illetve D. Kovacic 66., Camaj 90.