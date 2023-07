Július 30-án rajtol az NB III. 2023-2024-es bajnoki évada, így a Kisvárda Master Good II. és a Sényő-Carnifex FC is már a felkészülés utolsó szakaszát teljesíti. A Sényő a minap a Hajdúnánás vendégeként folytatta edzőmérkőzései sorát, amely immáron a negyedik volt a sorban a Szpari, a DVSC II., valamint a Tarpa elleni összecsapások után.

Hamar beilleszkedtek az érkezők

– A felkészülésünk rendben zajlik, nyilván kisebb-nagyobb sérülések folyamatosan hátráltatják a munkát, de összességében véve mindenki próbálja a tudása legjavát nyújtani – értékelt megkeresésünkre Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját. – Az edzőmérkőzések eddig felemásra sikeredtek, de láttunk jó és biztató dolgokat is. Maga az összkép az teljesen rendben van. Az új igazolásokat illetően Szokol Zsoltnak nem okoz problémát a beilleszkedés, hiszen ő egy régi-új igazolás, korábban már játszott nálunk. Úr László a maga rutinjával ugyancsak jó teljesítménnyel kezdett, de Krizsanovszki Ádám is megfordult már nálunk. Rajtuk kívül két fiatal tehetség érkezett Sárosi Norbert és Szopkó Vince személyeiben, utóbbi ráadásul a fiatal szabálynak is megfelel, mivel 2005-ös születésű. Szerencsére ők is nagyon gyorsan felvették a ritmust. Szerdán és pénteken játszunk még két edzőmérkőzést, július 19-én a Mátészalkát fogadjuk, pénteken pedig Kemecsére utazunk. A hétvége ellenben szabad, mivel a bajnoki kezdés előtt fontosnak tartjuk, hogy a november végégig tartó nagy hajtás előtt még legyen egy kis ideje a regenerációra a srácoknak.

Osztrák után szlovén ellenfél

Eközben a Kisvárda Master Good II. az NB I.-es csapathoz hasonlóan Ausztriában, egészen pontosan Heilingenkreuzban készül. Gerliczki Máté tanítványai az osztrák harmadosztályú SV Kapfenberg II. elleni vereséggel nyitottak, majd a szlovén harmadosztályú NK Videm csapatának hálóját tömték ki hét góllal.

– El kell ismerni, szerény képességű ellenféllel találkoztunk, akik ugyan lelkesnek bizonyultak, de nem tudták megnehezíteni a dolgunkat – értékelte a szlovén harmadosztályú NK Videm ellen 7–1-re megnyert felkészülési találkozót Gerliczki Máté. – Ugyanakkor gyakorolni tudtuk a felállt védelem elleni játékot, s amíg a Kapfenberg II. elleni meccs után azt mondtam, hogy nem lehettem elégedett a helyzetkihasználással, addig most a lehetőségeink nagyjából felét azért értékesítettük. Meccskörülmények között gyakorolhattunk, a terhelés is megvolt, úgyhogy egy edzésnél azért többet ért ez a mérkőzés.

A Kisvárda II. legközelebb az elutazás előtti napon, szerdán játszik a helyi Heilingenkreuz csapata ellen.