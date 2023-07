Hétvégén beindul a nagyüzem, hiszen mindhárom NB-s bajnokságban megrendezik az első fordulót. A Nyíregyháza Spartacusnál azon dolgoztak a nyáron, hogy kiköszörüljék a csorbát és még egyszer nem forduljon elő, hogy osztályozóra kényszerüljenek. Ennek első lépéseként Tímár Krisztiánt szerződtették a vezetőedzői posztra, valamint a játékoskeret is alaposan átalakult, a tizenhat távozó helyére tizenegyen érkeztek a csapat első keretéhez. Az előző szezon első mérkőzésén kezdőként pályára lépők közül csupán Novák Csanádot, Baki Ákost és Vass Patrikot találjuk hírmondónak.

Mint arról korábban beszámoltunk, a vezetőedző szezonnyitó sajtótájékoztatón elégedetten szólt a csapat felkészüléséről, külön kiemelte, hogy a hat edzőmérkőzésen mutatott játék és annak eredménye bizakodásra adhatnak okot a bajnokságra nézve. Ami az ellenfelet illeti, a szakmai munkáért továbbra is Dragan Vukmir felel, az előző szezont nyolcadikként befejező gárdából tízen távoztak, helyettük tizenegyen öltötték magukra a Balaton partiak mezét.

– Változatlan szakmai stábbal és felfrissített kerettel vág neki a szezonnak vasárnapi ellenfelünk. Nagyon jó tavaszt produkáltak, így nagyon oda kell figyelni rájuk. De ez igaz minden ellenfelünkre, mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkit félvállról vegyünk – vezette fel a találkozót Tímár Krisztián. – Mindenki ellen nagy fegyelemmel és koncentrációval fogunk pályára lépni és ez így lesz az első fordulóban is. Jól szeretnénk kezdeni a bajnokságot, a három pont itthon tartása a cél.

A vezetőedző még azt is elmondta, hogy szervezett, agresszív focit vár a csapattól. Amely mind támadásban, mind védekezésben kezdeményező. Bízik benne, hogy sok helyzetet tudnak majd kialakítani. Azt alapnak tekinti, hogy a klubért, a Szpari mezért mindenki az utolsó utáni pillanatig hajt, aki a pályán van.

Az új idényhez új mez is dukál, a csapat hazai mérkőzésein a Macron márka piros-kék hosszanti csíkos mezét viseli majd, idegenben pedig fehérben lép pályára.

A csapathoz kapcsolódó hír még, hogy tavalyi áron vásárolhatók meg a belépők majd a helyszínen, a bérletek pedig a klubirodában. A balmazújvárosi mérkőzésekről a tervek szerint most is lesz élő stream közvetítés.