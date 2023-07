A Nyíregyháza Spartacus szakmai stábja a felkészülés elején még nem tervezett, hétközi meccset iktatott be a programba. Az ellenfél a Szparinál nevelkedett játékosokat is foglalkoztató, az NB III.-ba frissen feljutott Cigánd volt.

A csütörtök esti találkozót a várakozásoknak megfelelően jobban kezdték a házigazda nyíregyháziak, ám az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. A 25. percben meglett az áttörés, ugyanis egy próbajátékos, Kiss Balázs a Borsod vármegyeiek kapujába lőtt. Nem sokkal utána jött az újabb találat, Géresi Krisztián az alapvonalról visszapasszolt Gresó Mátyásnak, aki nem hibázta el helyzetét.

Tímár Krisztián a második játékrészre változtatott a csapat összellításán, a csereként beállt játékosok közül különösen Myke Ramost tudták nehezen tartani a vendég védők. A Szpari rendre eljutott ellenfele kapujáig, ám ott vagy pontatlanok voltak, vagy rossz döntést hoztak a hazaiak. A Spartacus vezetőedzője az ivószünetben tudtára is adta a játékosainak, hogy a kilátogató nézők bizony gólokat akarnak látni, ennek eleget téve futballozzanak a folytatásban. Ha nem is több gól, egy találat még született Herjeczki Kristóf révén, így a piros-kékek 3–0-ra győztek.

– Tudtuk, hogy fáradtabbak leszünk, de jó volt a mentalitás, sok helyzetet dolgoztunk ki így is. Remélem a frissességgel a pontosság is jön, és értékesítjük a lehetőségeket, de nem vagyok elégedetlen, mert így is rúgtunk három gólt – idézi a klub honlapja Tímár Krisztiánt.

A Szpari vasárnap az utolsó felkészülési mérkőzését játssza Mezőkövesden, majd jövő hétvégén a Siófokkal már tétmeccset vív Balmazújvárosban.

A csapattal kapcsolatos további hír, hogy Kovácsréti Márk bokaízületében elmozdulás nélküli törést állapítottak meg, műtétre nincs szükség. Az előző idényben megsérült játékosok közül Deutsch Bence és Paku Roland állapota is javul, ám még később térhetnek vissza, míg Vass Patrik a tervek szerint két-három hét múlva teljes értékű munkát végezhet a csapattal.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

Nyíregyháza Spartacus–Cigánd 3–0 (2–0)

Nyíregyháza: Dala (Bese, a szünetben) – Hosszú (Gyenti, a szünetben), Tamás (Rjasko, 60.), Gengeliczki (Alaxai, a szünetben), Kiss (Nagy B., 60.), Kesztyűs (Toma, a szünetben), Sigér (Nagy D., 60.), Pataki (Czimer-Nyitrai, 60.), Géresi (Cseh, a szünetben), Gresó (Herjeczki, 60.), Novák (Myke, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián. Gól: Kiss, Gresó, Hrejeczki.