Gerliczki Máté csapata zárásképpen 3–0-ra győzte le a rábakeresztúri riválisát, az SV Heilingenkreuzot.

Van még csiszolni való

– Értékmérőbb mérkőzés volt, mint a legutóbbi, szlovénok elleni, jobban is hasonlított egy bajnoki összecsapásra – értékelte a látottakat a vezetőedző. – Most is fölényben játszottunk, tehát elsősorban azt gyakoroltuk, hogy miként lehet megbontani az ellenfelet, és az jó százalékban sikerült is. Ugyanakkor látjuk a hibákat is, elsősorban azt, hogy a labdavesztés utáni visszarendeződés nem megy gördülékenyen. Ezt még tudjuk gyakorolni a vasárnapi, Tiszaújváros elleni utolsó edzőmeccsünkön. Ami pedig magát az edzőtáborozást illeti, minden téren nagyon hasznos volt. Természetesen a csapatépítést illetően is, de leginkább szakmailag, hiszen ebben a tíz napban annyi mindent el tudtunk végezni, ami normális esetben egy hónap munkája lenne. Még a fizikai részre is oda tudtunk figyelni, de taktikailag is sok mindent be tudtunk gyakorolni. Az is nagyon fontos, hogy senki sem sérült meg, mindenki egészségesen térhetett haza.

A csapat az első bajnoki mérkőzését július 30-án, vasárnap 11 órától hazai pályán a Hatvan ellen vívja.