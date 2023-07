A Szpari két évvel meghosszabbította Baki Ákos lejáró szerződését. A 28 éves védő egy éve érkezett a csapathoz, és az előző idényben alapembernek számított, 30 bajnokin volt kezdő és 3 gólt szerzett.

– Mind a két fél a közös folytatásban gondolkodott – idézi Bakit a klub honlapja. – Az előző idényben nyújtott szereplésünk után úgy érzem, kötelességünk sokkal stabilabb teljesítményt nyújtani, és ebben szeretném segíteni a csapatot. Nagy megtiszteltetés volt, hogy csapatkapitány is lehettem, ezért úgy éreztem, valamit vissza kell adnom a klubnak! Épül az új stadion, ott szeretném kapitányként én kivezetni a fiúkat az első bajnokin.

A szezon közben érkezett Hegedüs Lajos szerződése lejért, vele nem hosszabbított klub, valamint Szokol Zsolt is távozik, ő visszatért Sényőre.

A nyíregyháziak Herjeczki Kristóf személyében új játékos érkezéséről is beszámoltak. A 24 éves, korábbi korosztályos válogatott támadó a Honvédban nevelkedett, majd a Gyirmóttal az NB I.-ben és NB II.-ben is játszott. Ő is két évre kötelezte el magát a Szparihoz.

– Nagyon pozitív vagyok, mert ismerem a társakat, vannak, akikekkel játszottam már együtt korábban – mondta el a szélsőként és támadó középpályásként is bevethető labdarúgó. – Azért jöttem, hogy gólokkal, gólpasszokkal segítsem a csapatot! Tetszett, amit felvázoltak Nyíregyházán tervként, Tímár Krisztián is számít rám, bíznak bennem, ez sokat számít. Remélem, jó évünk lesz!