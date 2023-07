A Real Club Deportivo Mallorca a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Primera División tagja. A Baleár-szigetek legrégebbi klubját 1916-ban alapította Adolfo Vázquez mérnök. A századforduló előtt, 1999-ben érte el a legnagyobb nemzetközi sikerét, amikor a KEK utolsó kiírásának döntőjét játszhatta a Lazio ellen. A finálé végül az olasz csapat 2–1-es győzelmével zárult. A La Liga utóbbi kiírásában a 9. helyezett végzett a gárda, a bajnokságot a Barcelona nyerte a Real Madrid és az Atletico Madrid előtt. Ebbe a futballimádó közegbe, a Földközi-tengerben elfekvő szigetre utazott Santa Poncára a világ különböző tájairól, így Magyarországról, Szabolcs-Szatmár-Beregből is képviseltették magukat.

– Női vonalon 18 ország (Wales, Hollandia, Belgium, Feröer-szigetek, Finnország, Norvégia, Portugália, Anglia, Svájc, Algéria, Írország, Franciaország, Németország, Spanyolország, Dánia, Luxemburg, Egyesült Államok és Magyarország) ötvenhárom csapata jelezte a részvételi szándékát. Csapatunk, a Hungarikum team tizenegy ország (Anglia, Hollandia, Norvégia, Belgium, Finnország, Németország, Franciaország, Luxemburg, Spanyolország, Portugália és Magyarország) húsz együttesével mérte össze a tudását – idézte fel a mallorcai portyát Szabó Ivett, a csapat tagja.

A Hungarikum csapat szeretne jövőre részt venni az élménydús mallorcai tornán Fotó: Szabó Ivett archívuma

– Minden évben az tapasztalható, hogy az egyre jobban felkészült együttesek remek teljesítményt nyújtanak a kispályán. Nem volt két egyforma meccs. Mivel kevés idő volt arra, hogy az ellenfeleket kiismerjük, így csak arra törekedtünk, hogy mihamarabb megzavarjuk a védelmet, és amint területet találtunk igyekeztünk a támadást góllal befejezni. A csoportkörök befejeztével csapatunk a negyedik helyről várta a folytatást, ezzel bejutottunk a legjobb tizenhat közé. Az egyenes kieséses szakaszban a finn gárda legyőzése volt az első lépés ahhoz, hogy versenyben maradjunk, és bekerüljünk a negyeddöntőbe.

– Sajnos, a bravúr elmaradt! – sóhajtott nagyot Szabó Ivett. – A rendes játékidő leteltét követően sem született gól, így következhettek a büntetőrúgások, amit 2-1-re a finnek nyertek meg. Nagyon csalódottak voltunk, de a foci ilyen, ebből is tanultunk. Úgy érzem, több is volt bennünk, mint amit most játszottunk. Sebaj, majd legközelebb másképp lesz! Büszke vagyok a csapatra (Domján Boglárka, Grubits Daniella,Kakócz Adelina, Malachovszky Dóra, Nagy Bianka, Lipcsei Nikolett, Szentes-Bíró Gabriella, Knull Vanda és az edzőre, Csernyik Istvánra. Köszönjük a szurkolást kísérőinknek, Vindeizen Veronikának, Sáray Panna Zsuzsannának és Csengeri Csabának. A mallorcai út nem jöhetett volna létre, ha nincs a Revolution SE, a Marso, valamint Wachutka Zoltán támogatása. Reményeink szerint 2024 májusában visszatérünk Mallorcára, hátha akkor bejutunk a negyeddöntőbe – bizakodott Szabó Ivett.

