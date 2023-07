Jelentősen átalakított játékosállománnyal vágott neki a 2023-2024-es bajnoki menetelésnek az élvonalbeli Kisvárda Master Good. Ráadásul az sem a rétközi egylet mellett szól, hogy Milos Kruscsics csapata három idegenbeli mérkőzéssel kezdi a szezont. Mint ismert, a Zalaegerszeg az Európa-konferencialiga-selejtezőjében való szereplése miatta kérte a pályaválasztói jog felcserélését, amibe a rétközi gárda beleegyezett. Nem is győztek hálálkodni ezért a hazaiak, habár a mérkőzést megelőzően hatalmas vihar csapott le a ZTE Aréna környékére, minek okán még az is felmerült, hogy egyáltalán le lehet-e játszani az összecsapást. Az idő azonban gyorsan kitisztult, ám sajnos a gyepszőnyeg egyes részein azért rendesen állt a víz, ami nem egyszer megtréfálta a labdarúgókat.

Erősen felforgatott kezdővel lépett pályára a hazai csapat, ez azonban cseppet sem hátráltatta őket, aktívan kezdtek, sőt Ubochioma már az első percben bevehetett volna Petkovics hálóját, a nigériai támadó azonban rosszul találta el a játékszert. Úgy nézett ki, hogy a Zalaegerszeg uralja majd a találkozót, ellenben a hetedik percben Széles indította a bal oldalon Szpaszicsot, aki középre gurított, Mesanovic pedig tízről kapura lőtt, a labda ráadásul megpattant a becsúszó Csóka lábán, így Senkó tehetetlen volt, megszerezte a vezetést a Kisvárda. Nyolc perccel később Czékus csapta be a jobb oldalon Csókát, majd passzolt Cipetichez, aki a tizenhatoson belül centerezett, Mesanovic pedig köszönte szépen és kettőre növelte a vendég előnyt.

A folytatásban próbálta átvenni az irányítást a ZTE, rendületlenül rohamozták a Várda kapuját, azonban Kovacic és társai szervezetten védekeztek, sőt a gyors kontrákból rendre veszélyeztettek, a félidő utolsó percében Spaszics lövését csak hatalmas bravúrral tornázta ki a léc alól Senkó.

A nagyszünetben ötöt cserélt Boér Gábor, háromvédős felállásra váltott, egyértelműen azzal a szándékkal, hogy végre valahára bevegyék Petkovics kapuját. A Kisvárda stabil védekezését azonban nem tudták feltörni, talán Huszti keresztbelőtt labdája volt a legveszélyesebb próbálkozása a kék-fehér alakulatnak, ám erről is lemaradtak a társak. Hiába billent fel a második félidőben a pálya, nem tudott gól szerezni a hazai csapat, így győzelemmel kezdte az idényt a Kisvárda, míg vereséggel hangolt az Eszék elleni visszavágóra az Egerszeg.

– Nehéz mérkőzés volt, és már az előzmények is ezt vetítették előre, hiszen hét órát utaztunk szombaton, de szerencsére a magyar autópályák nagyon jó minőségűek – értékelt a mérkőzés után Milos Kruscsics, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – Nem feltétlenül így akartunk játszani, ahogy sikerült, de a Zalaegerszeg sokat támadott, sokszor a kapunk elé szegezett minket. Ahogy alakult a mérkőzés, egyre inkább azt éreztem, ez jó nekünk, hiszen gyors játékosaink révén kontrákkal meglephetjük az ellenfelet, ami meg is történt, hiszen két gyors támadásból kettő nullás előnyre tettünk szert, majd volt még egy nagy helyzetünk a harmadik találat elérésére. Elégedettebb lettem volna, ha többet tudjuk birtokolni a labdát, de ez nem volt könnyű, hiszen kettő nullás vezetésünk után a Zalaegerszeg teher nélkül játszhatott, folyamatosan nyomás alá helyezett bennünket. Összességében boldog vagyok, hiszen nyerni tudtunk, nekem személy szerint ez az első győzelmem Zalaegerszegen, ahogy a Kisvárdával is idegenben. Szóval itt különösen nehéz nyerni, ezért is gratulálok a játékosaimnak, nagyon jó volt a csapatszellem, egységesek tudtunk lenni, úgyhogy bravó, mindenkinek.

Labdarúgás: NB I., 1. forduló

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 0–2 (0–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2314 néző, v.: Andó-Szabó Sándor (Tóth II. V., Teodorosz G.).

Zalaegerszeg: Senkó – Lesjak (Huszti A., a szünetben), Mocsi, Csóka Dániel, Bedi (Gergényi, a szünetben), Ubochioma (Sajbán, a szünetben), Soltész, Mim, Szankovics (Tajti, a szünetben), Németh (Klausz, a szünetben), Ikoba. Vezetőedző: Boér Gábor.

Kisvárda: Petkovics – Kovacic, Jovicic, Széles, Cipetic, Lucas, Ötvös (Körmendi, 79.), Vida (Alic, 90.), Czékus (Navrátil, 54.), Mesanovic (Makowski, 90.), Szpaszics (Ilievszki, 90.). Vezetőedző: Milos Kruscsics.

Gól: Mesanovic (7., 15.).