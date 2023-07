A női röplabda Extraligában szereplő és a következő idényben a Challenge-kupában is elinduló Fatum-Nyíregyháza már hetekkel ezelőtt bemutatta csapatát. A klub most a felkészüléséről adott hírt.

A csapat augusztus 15-én kezdi meg a munkát. Az együttes hazai környezetben dolgozik majd, és erősítő, valamint labdás edzések egyaránt szerepelnek a programban. Több felkészülési mérkőzést is tervez a csapat, szeptember 22-23.-án pedig a hagyományokhoz hűen megrendezik a Fatum-kupát a Continental Arénában. A tervek szerint idén is nemzetközi lesz a torna, a mieink egyeztettek az Újpesttel, a cseh VK Prostejovval – mely ellen a Challenge-kupában játszott a mögöttünk hagyott idényben – és a szlovén Calcit Kamnikkal. A nyíregyházi klub közlése szerint a gárdák többségével már sikerült is megállapodni a részvételről.