Felemásra sikeredett a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 2022-2023-as idénye a Vásárosnamény számára. Az őszt az Újfehértó elleni vereséggel kezdte, majd a Mándoktól hét gólt kapott, hogy aztán a Nyírmeggyes hálóját nyolcszor vegye be. A legfőbb problémát a szezon elején a hazai pálya jelentette, ugyanis mindössze ezt az egy meccset tudta megnyerni 8-3-ra, minden további otthoni fellépése során vereséget szenvedett.

A fiatalok kerültek előtérbe

A bajnoki rajt előtt a vezetőség azt a célt határozta meg, hogy a továbbiakban a helyi fiatalokra alapoz, próbálja beépíteni őket a csapatba. Ez azonban csak részben sikerült, habár Bajusz Botond, Deák Máté, Kopor Alex, de még Nagy Ádám is remekül kezdett, sajnos később utóbbit sérülés hátráltatta. Ami problémát okozott, hogy számos meghatározó játékos távozott az előző idényt a tabella harmadik helyén záró keretből. Őszintén szólva, azért ennél a vásárosnaményi közönség is többet érdemelt, így Unchiás Rémusz vezetőedző az őszi szezon után távozott, a folytatásra már Bárdi Gábor készítette fel a fiúkat.

Javuló formát mutattak

Tavasszal az egy hazai sikert háromra növelték, összességében pedig öt győzelem mellett négy döntetlen és mindössze öt vereség került az egylet neve mellé, azaz az őszi tíz fiaskót lefelezték, ez pedig a megszerzett pontokban is meglátszott, ami végül a biztos bennmaradást eredményezte. Egy biztos, mégpedig, hogy ebben a csapatban jóval több volt ennél, ellenben a góllövéssel végig problémáik voltak, amit jól mutat, hogy tavasszal mindössze tizenhét alkalommal találtak be az ellenfelek hálójába. Az előrelépéshez újra meg kell találni a góllövőcipőket, már csak azért is, mivel Vásárosnaményban a cél az, hogy a soron következő idényben ismételten csak a tabella első felében számoljanak a csapattal.

Vásárosnaményi számok

Végeredmények

12. hely 28 8 5 15 39-57 29

Hazai pályán

12. hely 14 4 1 9 19-26 13

Idegenben

8. hely 14 4 4 6 20-31 16

Házi góllövőlista: 10 gólos: Deskó Dávid, Újvári Patrik. 5 gólos: Orosz Flórián, Szabó Roland. 4 gólos: Illés Gábor. 3 gólos: Barta Ferenc. 2 gólos: Géci István, Szőcs László. 1 gólos: Berec Gábor.