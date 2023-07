A Visegrádi Együttműködés, melyhez a verseny is kapcsolódik, immáron több mint harminc éves múltra tekint vissza. A tagországok 2013 óta rendezik ilyen néven a viadalt, ami kezdetben egy egyben teljesítendő 500 kilométeres távot jelentett amatőrök számára. Azóta azonban a világbajnokságokra és az olimpiákra is kvalifikációs pontokat adó nemzetközi versenyrendszerbe, az UCI Europe Tourba integrálódott, négy különálló UCI 1.2 kategóriás egynapos versenyként.

Központban a turisztika

A 138 kilométeres táv megtétele során a nemzetközi mezőny Budapestről indulva többek között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény, Zirc és Ravazd érintésével érkezik meg a célvárosba, Pannonhalmára, ahol a befutó előtti körözés során többször is meg kell küzdeniük a helyenként 15 százalékos meredekséggel bíró, térköves emelkedővel. Megkeresésünkre Törzsök Zsolt főszervező elmondta, hogy ebben az évben is nagy hangsúlyt kapott a turisztikai megjelenés, hisz a viadal ezúttal is egy a világörökség részét képező területen ér célba, a Pannonhalmi Főapátság meredekén. Összesen 24 csapat – köztük öt magyar áll rajthoz -, a mezőny felét kontinentális sorok alkotják majd.

Hrenkó Norbi is ott lesz a rajtnál

Az esemény társrendezője a Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület, a versenyigazgató pedig az NYKSE elnöke, Solymosi János. Természetesen a mezőnyben is találunk nyíregyházi illetékességű kerekest, Hrenkó Norbert ezúttal olasz klubcsapata, a So.L.Me-Olmo színeiben indul.

– Szerintem minden olyan versenyzőnek nagy öröm a klubcsapatával idehaza szerepelni, aki úgymond légiósként tengeti a mindennapjait – kezdte felvezetését Norbi. – A mi klubunk is szívesen utazik Magyarországra, hiszen évek óta visszajárunk a legnagyobb presztízzsel bíró hazai egynaposra. Ami a terveinket illeti, szeretnénk harcban lenni a dobogóért, erre azt hiszem, hogy meg is lesz az esélyünk, bár a cseh kontinentális sorok nagyon erősek, így nem lesz könnyű dolgunk. A személyes céljaimat illetően, biztos, hogy megpróbálunk majd bekerülni a nap szökésébe, ennek pedig én lehetek az egyik kulcsfigurája.

A Visegrád 4 Kerékpárverseny, július 8-án hazánkban indul – rajt 11.30-kor Budapesten, a Carl Lutz rakparton –, majd másnap Szlovákiában folytatódik, míg a lengyel, valamint a záró cseh futamra július 22-én és 23-án kerül sor.