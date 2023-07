A Kisvárda Master Good SE a felkészülés harmadik hetének zárásaként pénteken az MTK vendégként lejátszotta felső felkészülési mérkőzését. A mieink kezdtek összeszedettebben, koncentráltabban, így hamar négygólos előnybe kerültek. Hamar felzárkóztak azonban a védekezést váltó hazaiak, innentől fej-fej mellett haladtak a felek. VA Kisvárda vezetőedzője, Józsa Krisztián mindenkit megnézett játékszituációban, előbb a kezdő belső négyesét cserélte le fokozatosan, majd a szélre is új emberek érkeztek. A kapusok között igazságosan osztotta el az időt, az első félidőben Mátéfi Dalma, míg a másodikban Torda Vanessa állt a vonalon. A felkészülés ezen szakaszában még nem elvárható, hogy olajozottan működjön a támadógépezet, a kispadról bemondott figurák még nem mindig mentek zökkenőmentesen, láttunk azonban szép egyéni megoldásokat, páros kapcsolatokat. Hátul sem mindig mozgott harmonikusan együtt a fal, az akaratra azonban nem lehetett panasza a szakmai stábnak, mindenki odatette magát. Az újonnan érkezők ki többet, ki kevesebbet megvillantott valamit abból, hogy miért érkeztek Kisvárdára. Szokták mondani, hogy a felkészülési mérkőzések eredménye nem számít, azonban álljon itt tényként, hogy 30-28-ra legyőzték az MTK-t. Alighanem kiegyeznének ezzel az eredménnyel a szeptember 3-ai egymás elleni bajnoki mérkőzésünkön is.

– Az elmúlt hetekben a védekezésen volt előtérben, azt kértem a lányoktól, hogy erre fektessük a hangsúlyt. Nem volt ugyan tökéletesen, azok a védőpárok azonban, amelyeket elképzeltünk, jól működtek egymás mellett. Támadójátékunkban volt bőven hiba, ez nem is csoda, hiszen azzal még kevesebbet foglalkoztunk. Rengeteget futottunk viszont, nagyon jó tempóban kézilabdáztunk, tetszett, hogy nagyon motivált volt a csapat – értékelte a találkozót Józsa Krisztián.

A rétköziek hétfőn folytatják felkészülésüket, majd hétvégén két találkozót is játszanak, pénteken a szlovák Iuventa Michalovce látogat Kisvárdára, szombaton pedig Gödöllőn az újonc Kozármislennyel mérkőznek meg.

MTK–Kisvárda Master Good SE 28-30 (12-14)

Budapest, v.: Garai, Varasdi. Kisvárda: Mátéfi – Akijama 4, Karnik 3, Sápi 2, Bucsi 3/1, Juhász 7/2, Mérai 3. Csere: Torda (kapus), Kovalcsik 1, Szabó 1, Novak 1, Siska 4, Gém 1, Makó. Vezetőedző: Józsa Krisztián. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 5/4.