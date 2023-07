A napokban lezárult a nevezés a futsal NB I.-es és NB II.-es bajnokságokra. Ami az első osztályt illeti, a 2023-2024-es bajnokságra indulási jogot szerzett tizenkét csapat közül mindenki nevezett, de ami még fontosabb, hogy minden nevezést rendben is talált a szövetség. A nevezési dokumentációk elkészítése ma már eléggé összetett és bizony nem egyszerű feladat, ám a szövetség az idén kiemelt figyelmet, és segítséget fordított a beadandó anyagok előkészítésében. Természetesen az mezőnyben ott lesz az A’ Studió Futsal Nyíregyháza és a Nyírbátori SC is.

Kevesebben a másodosztályban

A férfi NB I. mellett, a férfi másodosztályban is kiderült, hogy kik éltek és kik nem a nevezési jogukkal. Az elmúlt évekhez képest annyi változás történt, hogy az eddigi tizenkettő helyett tíz csapatra csökkent a csoportonkénti létszám, így összesen húsz együttesnek volt lehetősége nevezni az előttünk álló szezonra. Mindössze egyetlen alakulat volt, aki nem élt vele, mégpedig a Rabel Fanatic. A többi együttes viszont jelezte indulási szándékát, így vármegyénkből a Csenger FC, a Nyírség FC és a Gyulaházai Futsal is. A feltöltési szabály értelmében az egyetlen kiadó helyre először a legjobb fel nem jutó együttest kell felkérni. A harmadosztályú bajnokságokat figyelemben véve a Bőny lett a befutó, a bőnyiek pedig örömmel vállalták a felkérést. Ami a kiírást illeti, a 2023-2024-es szezonban is a két csoport bajnoka jut fel egyenes ágon, míg a csoportok utolsó két helyezettje esik ki.

Az NB I.-es és az NB II.-es sorsolást július 17-én, hétfőn tartják.

Futsal: az NB I. és az NB II. indulói

Az NB I.-be nevezett csapatok névsora: Aramis SE, A’ Studió Futsal Nyíregyháza, DEAC, Haladás VSE, Maglódi TC, Magyar Futsal Akadémia, MVFC Berettyóújfalu, Nyírbátori SC, PTE-PEAC, Scoregoal Kecskemét, Újpest FC-220Volt, Veszprém Futsal.

Az NB II.-be nevezett csapatok névsora: Keleti-csoport: Csenger FC, Tiszaföldvár SE, Energia SC Gyöngyös, VS Dunakeszi, Kincsem Futsal, Nyírség FC, Gyulaházai Futsal, Rubeola FC, MEAFC-Miskolc, Airnergy FC.

Nyugati-csoport: TFSE-Bestrong, ELTE-BEAC, UTE, Haladás VSE II., Mad Dogs Futsal, Nagykanizsai Futsal Club, Dunaújváros Futsal, Asterix-Érd, Tihanyi FC, BM Futsal Club.