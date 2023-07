Mint arról múlt héten beszámoltunk, megtörtént az Újfehértói Sportcentrum műszaki átadása, így a 2023-2024-es idényben már ténylegesen is hazai pályán játszhat a vélhetően a vármegyei bajnokság valamelyik dobogós helyéért küzdő helyi csapat. Szerdán Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője helyszínbejárásra invitálta a sajtó képviselőit, amelyen Kovács Norberttel, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettesével, Uhrin Zsolt projektvezetővel, valamint a település polgármesterével, Hosszú Józseffel közösen mutatták be a létesítményt.

Simon Miklós köszöntőjében elmondta, hogy a közeljövőben hét éves munka végére tesznek pontot, mivel a kormány 2016-ban döntött úgy, hogy támogatja az újfehértói sportközpont építését.

A létesítmény állami beruházásként valósult meg 842 millió forintból, azt a Kormány megbízásából a Nemzeti Sportközpontok (most Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.) építette. A kivitelezési munkát a STRABAG Építőipari Zrt végezte. A létesítmény a megépítés után Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, aki gondoskodik annak üzemeltetéséről. Majd átadta a szót Kovács Norbertnek, a vezérigazgató-helyettes, megköszönte Simon Miklósnak a lelkiismeretes és alapos előkészítő munkát, amely nagyban elősegítette, hogy a kormány pozitív döntést hozzon az ügyben.

Uhrin Zsolt elmondta, hogy a 68x150 méteres élőfüves nagypálya két darab 3x80 amperes világító berendezéssel rendelkezik, amely bővíthető 3x125 amperesre. A pálya alatt fut a legkorszerűbb 35 fejes locsolórendszer. A komplexumot 674 négyzetméteres, 392 ülőhelyes fedett lelátó egészít ki, amelyben elkülöníthetők a hazai és a vendégszurkolók. Alatta lett kialakítva a két darab csapatöltöző, zuhanyzóval, mosdóval és mellékhelyiséggel, valamint a két játékvezetői öltöző, szintén vizesblokkal. Itt kapott helyet a gépház, valamint négy raktár is, a lelátó mellett pedig a jegypénztár helyezkedik el. A komplexum mellett kapott helyet a két busz-, valamint tizenhét helyes személygépkocsi parkoló. Ezzel a pálya és kiszolgálóhelyiségei megfelelnek a Magyar Labdarúgó Szövetség ’G’ előírásainak.