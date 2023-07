szon.hu PODCAST 59 perce

Kosarazni tanította Fucsovicsot

Podcastvendégünk, Vajda Tamás Zsolt, a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-helyettese, pedagógusa és kosárlabdaedzője többek között a három évtizedes edzői tapasztalatairól mesél, de az is kiderül a beszélgetésből, hogy mekkora tehetség volt gyerekként Fucsovics Márton, akinek a kosárlabdaedzője és osztályfőnöke is volt. Emellett szóba kerül az a díj is, amit a szakember nemrégiben a Magyar Diáksport Szövetség ünnepségén vehetett át.

Vajda Tamás Zsolt Fotó: Gazdag Mihaly

