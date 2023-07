Az elmúlt héten Debrecenben rendezték meg az U19-es férfi kosárlabda-világbajnokságot. Az esemény Magyarországon az eddigi egyik legrangosabb kosárlabdatorna volt. Az ilyen viadalokon adottak a kiváló csapatok, ám a maradéktalan lebonyolításhoz kiváló szervezés, és igen bő háttérstáb szükséges. A mérkőzések zavartalan levezetésében segédkezett Csizmadia Levente.

Nyíregyházán szinte nincs olyan kosárlabda meccs, amelynek asztalszemélyzetében ne lenne ott a Blue Sharks csapatvezetője, nem véletlen, hogy a közelmúltban ő kapta meg a vármegyei kosárlabda-szövetség évzáróján az év asztalszemélyzeti munkatársát megillető elismerést. Leventével immáron nemzetközi sporteseményen is számolnak.

Csizmadia Levente

– Tavaly ott voltam a debreceni U17-es lány világbajnokságon is, ám akkor elrontották a regisztrációmat, így csak statisztikát diktáltam, idén viszont minden rendben ment, így már hivatalosan közreműködtem – árulta el Csizmadia Levente. – Most már a FIBA-nál is nyilvántartásban vagyok. Ilyenkor figyelembe veszik azt is, ki van a közelben, ki dolgozott már ehhez hasonló rendezvényen. Ezeket összegezve esett a választás többek között rám is. A világbajnokságon a támadóidőt mértem. Nem volt nehezebb elvégezni a munkámat, mint például a hazai felnőttbajnokságokban, mert letisztultabb a játék, mint például a B-csoportban. Kevesebb olyan szituációval találkoztam, amin nehéz megítélni, hogy új támadóidőt kell-e adni, vagy maradt a támadónál a labda. Az életkori sajátosságokból adódott persze kapkodás a pályán. Ugyanakkor még az felnőtt A-csoportban tapasztaltnál is nagyobb figyelemre volt szükség, mert itt tíz-húsz ember figyelte a munkámat. Összességében hasznos napok vannak mögöttem, mert rengeteget beszélgettünk a kollégákkal, utólag kielemeztünk helyzeteket, megvizsgáltuk, hogy jó döntés született-e.

A szervezés szerinte a tavalyi U17-es lány vb-nél is jobb volt, ez elsősorban a mérkőzések körítésében mutatkozott meg. A játék színvonalát illetően már felemás érzésekkel tekint vissza a tornára.

– Voltak olyan csapatok, amelyektől többet vártam – fogalmazott Levente. – Az Egyesült Államok tipikusan ilyen, szerintem nagyobb volt a füstje, mint a lángja: a játékuk és az őket körülvevő felhajtás sem tetszett, végül negyedik helyen végeztek. Az első három csapat viszont „űrkosárlabdát” játszott. Edzőtovábbképzőn hallottam a spanyol utánpótlás-nevelésről. A munkájuknak megvan az eredménye, elég, ha csak ezt a világbajnokságot nézzük, amit veretlenül megnyertek, a fináléban a nem gyenge Franciaországot győzték le.

Azt hozzátette, hogy a játékosokat külön nem vizsgálta, hiszen az elmúlt egy hét inkább munka volt számára, mint szórakozás. A jó munkának megvan az eredménye, Leventét meghívták a július 16. és 19. között ugyancsak Debrecenben rendezendő, 3x3-as Egyetemi Európa-bajnokságra is.

Emellett értékes ereklyével is gazdagodott, az utolsó napon ugyanis megszerezte a német kosárlegenda, Dirk Nowitzki aláírását.