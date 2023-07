Célegyeneséhez ért a Kisvárda Master Good felkészülése, a csapat vasárnap már NB I.-es bajnokit játszik Zalaegerszegen. A szabolcsiak közel kéthetes, ausztriai edzőtáborban vettek részt, a megannyi tréning mellett játszottak a Galatasaray-jal, a Topolyával, az AEK Larnacával, valamint a Maccabi Petah Tikvával. Noha az eredmény ilyenkor még másodlagos, érdemes megjegyezni, hogy a Várda csupán a török sztárcsapattól kapott ki, majd két győzelem után döntetlent ért el az izraeliek ellen. Utóbbi találkozón a csapat kapitánya, Lucas szerezte a mieink gólját – őt kértük meg, hogy foglalja össze a mögöttünk hagyott időszakot.

– Jó csapatokkal játszottunk, a Galatasaray különösen erős gárda, nagy élmény volt összecsapni velük – kezdte a brazil-magyar labdarúgó. – Utána is két olyan együttessel találkoztunk, amelyek nemzetközi kupában szoktak szerepelni és idén is selejtezőben vehetnek részt. Az izraeli gárda elleni utolsó meccsen már érződött a fáradtság, mégiscsak hosszú volt ez a tizenkét nap, de mindenki odatette magát így is. Az edzéseken elvégeztük azt a munkát, amit eltervezett a szakmai stáb. Jó brigád jött össze, nagyon jó, hogy most több magyar van a csapatban. Szerintem az újaknak sikerült beilleszkedniük, egyből úgy teljesíthetnek, mint a korábbi csapatukban. Azért is fontos volt az edzőtábor, hogy megismerjük egymást nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Összességében sikeres napokon vagyunk túl.

A 34 éves középpályás hozzátette, legutóbb talán a súlyos bokasérülése előtt érezte magát ilyen jó formában. Elmondta, noha már idősebb, fejben és fizikailag sem érzi magát gyengének. Izgatottan várja a kezdést, mert úgy érzi, a szakmai stáb is bízik benne.

Lucas az előző idény utolsó négy fordulójában kezdőként kapott lehetőséget. A csapat ekkora összeszokhatott Milos Kruscsics vezetőedzővel, aki március végén vette át az irányítást. A szerb tréner nyáron már a keret kialakításából is kivehette a részét, valamint a teljes felkészülést levezényelhette együttesének, így bízhatunk benne, hogy a kisvárdai gárda jobb összképet mutat, mint tavasszal.

– Az elején még nem ment jobban a csapatnak, majd épp akkor lett vége a bajnokságnak, amikor megindultunk felfelé – emlékezett vissza a futballista. – Arra mindenképpen jó volt az az időszak, hogy az edző megismerje a csapatot, látta, hogy milyen képességűek a játékosok, milyen felállásban, milyen játékot alkalmazhat. Azt mondanám, hogy masszív csapatunk lesz, amely képes jól támadni, de védekezni is, amikor arra van szükség. Mindenki tudja a feladatát. A felkészülési meccsek alapján jobb lett a játékunk, persze ezt a pályán kell bebizonyítanunk.

Az első bizonyítási lehetőség vasárnap lesz Zalaegerszegen. A ZTE akkor már túl lesz az Eszék elleni Konferencia-liga-selejtező első, csütörtöki mérkőzésén. Kérdés, hogy ez inkább előnyt, vagy hátrányt jelent a zalaiaknak.

– Tavaly mi is ebben a szituációban voltunk – reagált a kérdésre a kisvárdai közönségkedvenc. – Nekünk nagy segítség volt, mert az első bajnoki előtt egy-egy sikeres nemzetközi meccset játszottunk Kazahsztánban és itthon. Noha sokat utaztunk és nehéz mérkőzéseket teljesítettünk abban az időszakban, a jó eredmény plusz erőt adott nekünk, ami heteken át kitartott. Nem számított az sem, hogy egyszerre két sorozatban szerepeltünk. Hogy a Zalaegerszegre milyen hatással lesz, ezt csak utólag tudjuk megmondani. Az biztos, hogy mindig nagyon nehéz ott játszani, kellemetlen ellenfél. Nem lesz könnyű dolgunk az első három fordulóban, mert végig idegenben lépünk pályára, de felkészültünk erre, azért dolgozunk, hogy sikeresek legyünk!