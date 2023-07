Már csak bő másfél hét van hátra a Nyíregyháza Spartacus felkészüléséből. A csapat múlt hétvégén lejátszotta a negyedik felkészülési mérkőzését, amelyen még több próbajátékos is lehetőséget kapott, valamint pozitívum, hogy a korábban sérüléssel bajlódó futballisták közül többen is egyre jobban terhelhetőek.

A Szpari legutóbb az NB III.-as Karcaggal találkozott és 4–0-ra győzött. Noha az ellenfél alsóbb osztályú és az is nyilvánvaló, hogy a mérkőzésnek nem volt tétje, így is megállapíthatjuk, hogy a gárda egyre jobb összképet mutat. Tímár Krisztián vezetőedző is így látja.

– Kemény hét volt mögöttünk, csütörtökön és pénteken kifejezetten nagy melót tettek bele a srácok, de ezzel együtt, valamint a meleg ellenére is jó ritmusban, kezdeményezően játszottunk, próbáltunk letámadni – értékelt a tréner. – Egy-egy elcsúszást láttam, ami talán a fáradtság számlájára írható, de a mentalitással elégedett vagyok. Továbbra is a helyzetkihasználáson kell javítani, mert abban a négy gól ellenére is lehet előrelépni. Összességében azt érzem, hogy ha a srácok kifrissülnek és ugyanezzel a morállal, agresszívan fognak játszani, akkor pozitívan várhatjuk a nyitányt.

Amennyiben a játékoskeret nagyrésze egészséges lesz, nehezen megtippelhető, hogy melyik az együttes legerősebb tizenegy, bizonyos posztokon ugyanis többen is pályázhatnak a kezdő pozícióra.

– Pontosan ez a cél. Lesz persze egy alapcsapat, de nem lesznek kibérelt helyek, azt szeretném, hogy hét közben óriási versenyhelyzet legyen a csapatba kerülésért – szögezte le a mester. – Erős a keretünk, bízom benne, hogy így is marad. A próbajátékosokat illetően is okosabb lettem, a napokban meghozzuk a döntést és a héten már azok lesznek itt, akikkel szeretnénk készülni. Egy-két posztra várunk még játékost, de közel vagyunk a készhez.

A nyíregyháziak két felkészülési mérkőzést játszanak még: csütörtökön a Cigánd érkezik Örökösföldre, majd vasárnap a Szpari utazik a Mezőkövesdhez.

– Vannak olyan játékosok, akik később csatlakoztak, vagy sérüléssel bajlódtak, ezért kicsi lemaradásban vannak. Emiatt beiktattunk még egy mérkőzést. A Mezőkövesd ellen lesz a főpróba vasárnap, szeretném, ha ott már közel kilencven percet játszanának a fiúk. Összességében zökkenőmentes a felkészülésünk, gördülékenyen haladtunk a munkával. A srácok sikeréhesek, próbálják megvalósítani, amit kérünk – zárta szavait Tímár Krisztián.

Az elmúlt napokban biztossá vált Balmazújvárosban marad az együttes ideiglenes hazai pályája. A Spartacus már ott játssza az idénybeli első bajnoki meccsét, jövő vasárnap (30-án) a Siófok ellen.