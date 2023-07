Hegyek, völgyek

– Aztán csak felértem, és kezdődött a lejtő, ami még nagyobb büntetés volt: gyökeres, meredek, csúszós, 20 lépés után már görcsöltem is, elment mellettem simán egy újabb „adag” futó. Óriási öröm volt leérni a völgybe. Jött a második nagy hegy, a Faistenauer Schafberg, ez sem volt benne a tavalyi versenyben – újabb 600 méteres mászás, ez legalább könnyebb terepen. Az emelkedő végén kezdtem el utolérni a rövidebb távokon indulókat, köztük magyar barátaimat is, ez sokat javított az ekkora jelentősen romló hangulatomon. A következő hegy, a Zwölferhorn, egy hosszú, bár nem túl meredek mászás, aminek a végén egész Salzburg tartomány legszebb kilátása vár. Ha nem fogynak el már vagy fél órája az energiagéljeim, és nem fogytam ki teljesen a vízből, ennek nagyon tudtam volna örülni, de így a túlélésre játszottam. Megváltóként fogadtam a völgyben a festői Sankt Gilgen házait, innentől már ismerős és könnyebb részek következtek, úgyhogy a táv második 50 km-én az 50. helyről egészen a 27.-ig tudtam előre jönni (670-ből). A feleségem, Liza a verseny több pontján is tudott segíteni nekem az erre kialakított frissítő pontokon. A hirtelen támadó meleg ellen kaptam minden találkozásunkkor jegesvizes öntést, jött a nyakba a spéci jégtartósra átalakított csősálam tele pakolva jégkockákkal, és a helyismeret is sokat segített. A jég a sálban csak egy bő óra alatt olvadt el, addig klasszul hűtötte a nyakamat és a tarkómat, amely egyike a fontos hőszabályzó felületeknek. Plusz így a nyakam sem égett le.

Kezdetben jól ment, majd vacakul

– Szelíden hullámzó újabb 30 km után jött a Nockstein, a nap utolsó nagy hegye, aminek a Salzburgba levezető lejtőjében van egy különlegesen nehéz rész, egy kilométeren keresztül kell kiépített fa lépcsőfokszerűségeken menni. Azért csak „szerűség”, mert ez nem igazi lépcső, csak változó minőségű és méretű deszkák és/vagy farudak egymástól különböző távolságra rögzített kaotikus sorozata. A verseny legvégén még meg kell még mászni a város ikonikus hegyét, a Kapuzinerberget, a helyi Gellért-hegyet, felfelé vagy 1000 lépcsővel, és miután lefelé szereztem egy kis lendületet, a házakat újra közelítve szűk kőlépcsőkön ereszkedtem le a belvárosba. Előbb a „budai” oldalra, majd a Salzach hídján átfutva a „pesti” oldali célig. Itt már nagyon vigyorogtam, a futás is szuperül ment, a Kapuzinerbergen is előztem párat. Az óvárosba érve átfutottam a Residenplatzon, majd a Domplatzon, mindenki tapsolt, pacsiztak a gyerekek, a Kapitelplatzra fordulva jött az utolsó kanyar, leszállásra felkészülni, megérkeztünk Salzburgba!

A célban Lizán kívül az egyik tanítványom, a Salzburgban élő Nagy Robi is várt, ő nemrég ért célba a maratoni távon. Furcsa verseny volt ez. Az első negyede nagyon jól ment, a második vacakul, a harmadik szintén szuper volt, a negyediket meg ügyesen lehoztam rutinból.

Az elvesztett ásványi anyagokat pótolni kell

– Természetesen az elmúlt hetek kellemetlen kánikulai időjárása ellenére is futok, de ilyenkor van néhány dolog, amikre nagyon odafigyelek. Ha egy mód van rá, akkor hajnalban vagy este futok, a nappali órákban pedig kerülöm a közvetlen napfényt, az árnyékos erdőt választom inkább. Ha mégis napfényben kell futnom, akkor mindig sapkát viselek, gyakran vékony hosszú ujjú felsőt veszek fel, hogy ne égesse a nap a bőrömet, és a felső ujját hideg kútvízzel vizezem be, hogy hűtse a karomat és a csuklómat. Soha nem mulasztom el, hogy a fedetlen bőrt alaposan bekenjem futás előtt fényvédő krémmel, volt már korábban bőrdaganatom, komolyan veszem ezt a dolgot (is). Még a rövid 30-40 perces könnyű futásokra is mindig viszek vizet magammal, a hosszabb edzések útvonalát pedig a vízvételi lehetőségekre fűzöm fel, hogy gyakran tudjak vizet vételezni, és vizezni, hűteni magam. Ilyenkor már a víz sem elég egyébként, az elvesztett ásványi anyagokat is pótolni kell sótablettával és izotóniás itallal, ezek is mindig vannak nálam.