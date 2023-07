Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus női csapata is. A tréning előtt Benkő Balázs tartott egy kis beszédet az öltözőben, a vezetőedző bejelentette a játékosoknak, hogy átadja helyét Sándor Dávidnak.

– Nem volt könnyű döntés, de szeretnék a civil életre koncentrálni a következő időszakban. Nem szakadok el a csapattól, ahogy csak tudom, segítem az együttest, de nem mint vezetőedző. Rengeteget kaptam a játékosoktól, de úgy éreztem, ideje átadnom a stafétát. Hálás vagyok, hogy kipróbálhattam magam edzőként – mondta Benkő Balázs.

Helyét Sándor Dávid veszi át, ami kézenfekvő döntés volt. Az utánpótlás együttesekkel többször is bajnok lett, a következő szezonban pedig több fiatal is az első csapat tagja lesz, akiket jól ismer.

– Balázs tanácsaira, véleményére a jövőben is számítok. Egy fiatal kerettel kezdtük el a munkát, az utánpótlásból többen is előre léptek. Augusztusban már kupameccseket játszunk, de azt még a felkészülés állomásainak tekintjük – mondta Sándor Dávid.

A keretben van változás, Németh Kamilla Budapestre költözik, és Vig Klaudia is távozott, míg Murák-Tóth Cintia befejezte pályafutását.